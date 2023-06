Autonome Tesla blaast live door rood licht heen

Door rood licht raggen, dat is 289 Euro aftikken. Plus natuurlijk het schaamrood op de kaken voor deze autonome Tesla.

Artificial Intelligence is helemaal heet en happening dezer dagen. Op school, in ziekenhuizen, op TikTok, overal nemen robots de hele tent over. Althans, dat lijkt soms zo als we nog eens de ouderwetse televisie aanzetten of Buitenhof streamen via NPO Start. En het is in zekere zin goed nieuws, want de mogelijkheden zijn eindeloos.

Met Quantum Computing erbij zijn ziektes straks een ding van het verleden. Sterker nog, we worden allemaal 9.000 jaar oud! Dat is namelijk een geschatte gemiddelde leeftijd die de mens bereikt als deze niet meer dood gaat door het verouderingsproces. Op een gegeven moment kom je namelijk alsnog die kokosnoot tegen die op je hoofd valt. Of een autonoom rijdende Tesla die een verkeerslicht mist.

Want ja, de realiteit van de dag is dat er weliswaar al veel kan. Maar dat er ook nog best veel niet kan. Autonoom rijdende auto’s bijvoorbeeld hebben we nog steeds niet voldoende onder de knie. Ook Tesla niet. Ja, op de snelweg kom je een heel eind. Tenzij je een witte vrachtwagen achterop rijdt in felle zon. Maar in ingewikkeldere situaties verslikt de robot zich soms. En het vervelende is: je weet niet wanneer het wel goed gaat en net die ene keer niet.

Onhandig genoeg is het nu weer ‘misgegaan’. Dat wil zeggen; tot een ongeluk kwam het (net) niet. Maar tijdens een livestream van Ross Gerber en Dan O’Dowd was te volgen hoe een Tesla met Full Self Driving (FSD) geactiveerd dwars door een rood licht blaast. Die eerste naam ken je waarschijnlijk niet, maar het betreft een man die een FSD fanb0iii is. De tweede naam is al vaker op de site voorbij gekomen. Dan O’Dowd is namelijk een ware kruistocht begonnen tegen Full Self Driving van Tesla, inclusief full page ads in de New York Times en superbowl “commercials”.

De insteek was dat beiden een ritje in een Tesla met FSD maakten om een en ander te ervaren. We kunnen stellen dat O’Dowd deze slag gewonnen heeft. Uiteraard baat hij het gebeuren inmiddels groots uit op Elon Musk’s Twitter. Of Tesla er uiteindelijk wel uitkomt valt te bezien. Maar net als voor het eeuwig leven zal er stiekem nog een heleboel voor moeten gebeuren. Waarvan akte.