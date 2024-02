Gaat Lucid eindelijk interessant worden voor de Nederlandse markt..

..nu er een goedkopere instapper is? Verder bespreken Wouter en Nicolas de motie in de Tweede Kamer om de boeteverhoging gedeeltelijk terug te draaien. Dit en nog veel meer in Autoblog Podcast 50.

