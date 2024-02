Red Bull gaat racen ‘zonder’ sidepods vanaf Japan

De ultieme trolleer naar Mercedes: het bij hen mislukte concept overnemen en er dan wel mee winnen. Red Bull gaat het kennelijk doen vanaf de race in Japan.

Het F1 seizoen van 2024 moet een makkie zijn voor Red Bull zou je zeggen. Vorig jaar was het team immers oppermachtig zoals geen enkel team ooit geweest is. Ja, McLaren verloor in 1988 ook maar één race. Maar toen stonden er maar zestien evenementen op de kalender. Senna won er acht en Prost won er zeven. Berger zegevierde voor Ferrari in Italië om de ban te breken. Maar wat Red Bull heeft gedaan is dus nog net ietsje specialer. Alleen in Singapore ging het mis.

Nu de reglementen voor dit seizoen, praktisch hetzelfde zijn, verwacht iedereen dat Red Bull de draad gewoon weer oppikt en de zegereeks voortzet. Met ongeveer dezelfde auto als die van vorig jaar. Hooguit met hier en daar wat tweaks. Doch niets is minder waar, als we kamp Red Bull en journo’s met inside information mogen geloven.

Uit de eerste beelden van de RB20 blijkt ook al op te maken dat Red Bull een en ander veranderd heeft. Maar er zit nog veel meer in het vat, kennelijk. Autosport bericht namelijk dat Red Bull vanaf de Grand Prix van Japan een ‘zeropod’ design gaat introduceren. Naar voorbeeld van Mercedes dus.

Nu zal je waarschijnlijk twee dingen denken als verknochte F1 fan. Ten eerste ‘de Grand Prix van Japan, die is toch pas ergens in de late herfst?’. Dat was inderdaad altijd zo, maar dat is dit jaar helemaal veranderd. De Japanse grote prijs is de vierde race op de kalender van 2024.

Het tweede wat door je hoofd schiet is vermoedelijk ‘maar dat concept heeft toch helemaal niet gewerkt voor Mercedes?’. En ja, inderdaad, het dominante kampioenschapsteam van weleer heeft met de W13 en W14 welgeteld één race gewonnen. Bij vlagen waren de prestaties van de auto zo matig dat Russell en Hamilton het ding vervloekten.

Mercedes heeft het concept dan ook inmiddels losgelaten en wordt geacht dit jaar met een ‘Red Bull kloon’ aan de start te verschijnen. Net als praktisch alle andere teams, overigens, in meer of mindere mate. Het is dus zeer opvallend dat Red Bull zelf de richting andersom lijkt te willen maken. Als het lukt, is het natuurlijk geniaal. Maar het lijkt ook een beetje hoog spel te zijn. Het zal toch niet een zeldzame zeperd van Newey worden zoals de McLaren MP4-18? De tijd, zal het leren…