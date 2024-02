Ford CEO realistisch over EV’s: “Wil geen bullshit voorspellingen meer”

Ford CEO Jim Farley gooit koud water op EV’s. Helemaal afschrijven wil hij elektrische auto’s niet. Maar de aanpak binnen Ford moet wel realistischer, aldus de CEO.

Grote autoconcerns hebben alle moeite van de wereld om klanten te overtuigen een elektrische auto te kopen. Tesla laat zien dat het kan en ook winstgevend kan zijn. Maar voor de ouderwetse joekels lijkt er niet voldoende taart over te zijn om deze winstgevend te verdelen. Het ene na het andere bericht bereikt ons dan ook dat ze de EV-wende uitstellen, afschalen dan wel opschorten om het hoofd boven water te houden.

Ford is daarop geen uitzondering. Vorig jaar berichtten wel al dat The Blue Oval bakken vol met geld verliest met hun elektrische aanbod. En dat in sowieso al roerige tijden voor Ford. Net als alle andere grote concerns, heeft het moeite zich staande te houden, terwijl werknemers staken en meer geld willen zien. Het leven wordt voor hen immers ook duurder.

Farley heeft zich nu uitgesproken over de toekomst van Ford. Daarbij heeft hij het vooral over zaken die gaan over geld, bezuinigingen, andere loonstructuren, ontslagen et cetera. Allemaal ook serieuze zaken voor degenen die het betreffen. Maar we lichten bij deze vooral uit hoe de beste man kijkt naar de toekomst van EV’s. Daar zegt hij namelijk best wat interessante dingen over.

Geen Bullshit ‘road maps’ meer

Farley is er klaar mee om in de glazen bol te kijken waar het gaat om EV’s. Dat is hem namelijk een aantal keer duur komen te staan in het verleden. Geen voorspellingen dus meer van ‘dan en dan zijn EV’s winstgevend’. In plaats daarvan wil Farley het simpel houden. Nieuwe producten die niet binnen twaalf maanden winstgevend kunnen zijn, daar wil hij niet meer aan beginnen. Farley ergert zich namelijk groen en grijs aan de verliezen die geboekt worden met de Mustang Mach E en F-150 Lightning.

Naar Tesla kijken was een misrekening

Ook interessant is dat Farley toegeeft een inschattingsfout te hebben gemaakt door naar Tesla te kijken. Tijdens de Rony-Rona en de daarop volgende chipcrisis, was er een periode dat Tesla de prijzen enorm kon verhogen. En dat de vraag desalniettemin zodanig was dat het alle auto’s die het bouwde ook weg kon zetten. Zoals Farley aangeeft ‘de Model Y ging in korte tijd van 50.000 Dollar naar 70.000 Dollar en ze werden allemaal verkocht’.

Ford had op dat moment een chiptekort, maar heeft volgens Farley gedacht ‘oké, dit is het nieuwe normaal’. Met andere woorden, men dacht dat als de productie op gang was, Ford ook EV’s kon wegzetten tegen forse prijzen. Toen dat eenmaal zo ver was, bleek het niet zo te zijn. Tesla had de prijzen alweer verlaagd. Ford kon niet concurreren. Farley dacht op dat moment nog steeds dat Tesla de concurrentie kapot probeerde te maken door product onder kostprijs aan te bieden. Maar moest uiteindelijk concluderen dat dit niet zo was. Maar dat de markt Ford EV’s gewoon niet wilde hebben voor de vraagprijzen:

At first, I thought, well this is Tesla being predatory. It turned out that wasn’t the case. It turns out, we actually all had the same situation. To get to that level of scale, we had to go to mainstream customers. Jim Farley, kwam tot een pijnlijke conclusie

Hoe nu verder?

Geen grootse plannen en mooie luchtspiegelingen voor de toekomst dus meer bij Ford als het om EV’s gaat. Maar hoe dan nu wel verder? Wel, de fabrikant heeft een plan, waarin EV’s nog steeds een belangrijke rol spelen. Maar dan vooral kleine EV’s. Farley is ervan overtuigd dat deze nodig zijn om in de toekomst ‘de Chinezen’ het hoofd te bieden. En dat klanten er warmer voor lopen/minder van verwachten ten opzichte van grote EV’s als de F-150:

What the customer has now said to us, if you have anything larger than (the) Escape, it better be really functional or a work vehicle, as an EV. If you do the economics and all that battery for a vehicle that’s, let’s say, the Escape or smaller, it’s totally different. It completely works. In fact, it’s dramatically better operating cost than a (Toyota) Corolla or a (Honda) Civic or even a (Ford) Maverick. That is what’s really exciting for us. That’s a pivot that isn’t entirely obvious that Ford has made but we have made it. Jim Farley, Ford CEO

Wellicht dus de terugkeer van de Fiesta in de toekomst?