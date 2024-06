Autoblog Podcast #62: Occasion Porsche cabrio of 911 hybride?

Podcast 62, met natuurlijk het nieuws van de Porsche 911 facelift.

Daarnaast veel BMW nieuws, met onder andere de vernieuwde M3 en nieuwe motoren voor de 5 Serie. En Wouter is de sjaak, want die is straks duurder uit met zijn eigen laadpaal. Hoe dat zit en nog veel meer hoor je in deze Autoblog podcast.

00:00 Intro

01:20 De week van Wouter en Nicolas

06:08 Range Rover Sport SV rijtest

07:12 Het allerheetste Autoblog nieuws

07:22 De Porsche 992.2

13:45 De vernieuwde BMW M3

15:35 Nieuwe motoren BMW 5 Serie

18:48 Duurder uit met een eigen laadpaal

22:15 Amsterdam gaat 30 km/u handhaven

24:55 Geen 130 km/u op de snelweg

28:25 413 km/u in Bugatti Chiron over autobahn

30:25 Laatste Bugatti Chiron

30:42 BMW 3 Serie PHEV

31:36 BMW M4 CS

32:10 Skoda Octavia prijs

32:38 Fiat 500 met verbrandingsmotor

33:32 Laden bij Ionity goedkoper

34:20 Formule 1

36:56 Occasions

40:26 Het Geluid

41:51 Reactie van de week

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.