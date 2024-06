Autoblog Garage: introductie nieuwe dieselbeuker WillemE

We hebben een nieuwe dieselbeuker in onze Autoblog Garage!

Waarom, waarom, waarom? Waarom was ik zo stom om mijn 330d te verkopen? Het brein van ondergetekende werkt absoluut niet op een logische wijze. Wellicht is het een probleem dat we elke dag omgeven zijn door auto’s. Daardoor krijgen we telkens nieuwe impulsen waarvan je denkt: “Ohhhh, dat is leuk!”

De BMW 330d was de ideale auto als je één auto hebt die ALLES goed moet doen. Het geval wil alleen dat ik al een Mini Cooper S heb voor de leuke ritjes. Ondanks alle vooroordelen (vrouwenauto, voorwielaandrijving etc) is het toch een van de leukste manieren om lol te hebben zonder je rijbewijs kwijt te hoeven raken.

Voor de Mini hebben we trouwens een paar heel erg leuke upgrades en er komen nog een paar bij, dus houd deze pagina’s van de Autoblog Garage dan ook goed in de gaten!

330d verkocht: wat nu?

De BMW 330d verkocht ik uiteindelijk redelijk vlot, waardoor ik verder kon gaan zoeken. Daarbij was ik nog niet helemaal zeker wat ik wilde. Vast stond was dat het een diesel zou worden. Mijn vader deed ook een duit in het zakje. Hij wilde namelijk ook een diesel hebben, terwijl hij er absoluut geen een nodig heeft. Zoals ondergetekende is mijn pa altijd druk met werk.

Daarvoor moet hij geregeld richting Zwitserland op en neer rijden en dan is zijn Audi e-tron niet de meest ideale auto. Tot dusver gebruikte hij daar specifiek de BMW 116d daarvoor, maar hij wilde liever iets groters. Heel veel groters. Zijn ideale auto was een dikke S-Klasse. Maar ja, hoe tof ik dat ook vind, dat durf ik niet aan en ik vind mijzelf te jong ervoor. Dus gingen we een auto zoeken waar ik voornamelijk mee ga rijden, maar die hij kan gebruiken voor lange trips naar Zwitserland (en verder).

Dus wat was de shortlist? Nou, een diesel met niet te veel kilometers op de klok (minder dan 2 ton) zodat je nog een tijdje kunt gaan rijden. Van alles passeerde de revue. Een Audi A5 of A6, BMW 435d, Jaguar XF Sportbrake en zelfs de Alfa Romeo Giulia. Ja, net als de vorige keren blijft het kriebelen en ja, mijn droomgarage bestaat uit een Giulia Quadrifoglio (hers) en Jaguar XF-RS Sportbrake (his).

Dieselbeuker met zes cilinders

Uiteindelijk moest ik wel even terug naar wat ik eigenlijk wilde: een dieselbeuker met zes cilinders. Voor de rest maakt het niet uit. Helaas valt de Giulia dan af, want die kun je alleen krijgen met een viercilinder diesel. De lijst met auto’s die de revue passeerden was enorm: Audi A5 Cabrio, Audi A6 Avant BiTDI, Jaguar XF en natuurlijk diverse BMW’s en Mercedessen. Uiteindelijk had ik een shortlist gemaakt met de echt interessante auto’s: een Alpina D5, 530d Touring handbak met alle opties, diverse 530d Tourings, een 435d Coupé, Mercedes E350 CDI Coupé en Nogaroblauwe Audi A6 BiTDI.

Mijn zinnen had ik gezet op een Havanna-beige Alpina D5. Weliswaar een vroeg exemplaar, maar met cognac leder. Het probleem was dat de verkoper uitermate schimmig was (Duitse handel) en ik tegenstrijdige berichten las over de kilometerhistorie. Oh, en het was de goedkoopste D5 met minder dan 2 ton op de klok. Er is natuurlijk ook zoiets als ‘met open ogen’ ergens intrappen. De A6 zag er tof uit, maar stond eveneens bij een zeer discutabele verkoper. De Mercedes was helaas in no time verkocht, evenals de 530d met handbak (!). De 435d was donkerblauw met cognac leer, maar had het kleine navigatiescherm (op zich niet erg), maar ook elektrische stoelen. Daarnaast, een paar technisch onderlegde BMW-specialisten gaven aan de ’35d’ en ‘50d’ motoren te omzeilen. Als je power wil, kun je beter een ‘30d’ kopen en die dan vervolgens iets oppeppen.

Aanbod in Nederland

En zo geschiedde! Voordat ik over de grens keek, nam ik ook even een kijkje op Marktplaats. Daar stonden 3 exemplaren van de BMW 5 Serie die naar mijn zin waren. Allemaal 530d Tourings van na de facelift. Een exemplaar was van 2016 (Jatoba met zwart kippenleer en Komfortsitze), maar die eigenaar reageerde helaas niet. Er was nog een andere 530d Touring (zwart met Merino leder en alle opties), maar die eigenaar ging toevallig net op vakantie. Dus bleef er eentje over. In principe had ik geen behoefte aan die auto, want het was een xDrive en ik wilde liever eentje met achterwielaandrijving.

Maar ja, net in het weekend dat ik wilde toehappen was de spoeling dus vrij dun en kon het zeker geen kwaad om te kijken. De auto stond niet bij een particulier, maar bij een autobedrijf in Stolwijk. Dit heeft als voordeel dat je een afspraak kunt maken en dat ze er gewoon zijn. Aangekomen bij de dealer vielen er een paar dingen op. Ten eerste is het ‘rookverbod in openbare ruimten’ een rekbaar begrip, want het rook in de showroom als een oude kroeg. Gelukkig stond de auto een paar etages hoger in het gezellig aangeklede bedrijf. Het eerste wat opviel: de auto was netjes! Veel auto’s van deze leeftijd zien er soms uit alsof ze twintig jaar oud zijn, maar deze zat bijzonder strak in de lak. Ook het interieur zag er keurig uit en rook origineel. Geen Rituals-smurrie, geen ozonbehandeling, geen rook. Geweldig.

Prima proefrit met de BMW 530d xDrive Touring

Dan de proefrit zelf. Ik had gelukkig voldoende F11’s gereden om een indruk te krijgen van wat wat is. Er zijn bijzonder veel configuraties mogelijk bij een F11 en allemaal rijden ze net eventjes anders. Het eerste dat opviel: hij is trager dan mijn oude 330d. Niet enorm veel, maar je merkt het echt wel. Wat ook opviel: het xDrive-systeem is bij de F11 minder irritant dan bij de F31. Of beter gezegd, totaal niet hinderlijk. Bij de F31 bemerk je het gewicht veel meer, met name aan de voorzijde. Misschien komt het door het hogere gewicht van de F11, waardoor die extra AWD minder pregnant aanwezig is.

Maar er viel nog meer op: dit stuurde eigenlijk heel erg goed. Hoe kan dat nu ineens? Dat gaan we u uitleggen! De auto in kwestie is een BMW 530d xDrive M Sport. Het is die combinatie die ik nog niet gereden had en dus erg prettig bleek. De M Sport uitvoering heeft straffere Bilstein-dempers en iets stijvere veren, maar belangrijker is dat deze ook dikkere anti-rollbars heeft. Dat is handig, want een F11 kan nogal als een boot aanvoelen. Dat was bij deze BMW 530d xDrive Touring veel minder het geval. Ook was de auto niet voorzien van adaptieve dempers, adaptive drive of dergelijke. Dat werkt uit de kunst, maar ik vind het zelf niet heel erg prettig. Ik heb liever één goede setting die alles kan.

BMW 530d xDrive Touring: Hydraulische stuurbekrachtiging!

Een ander punt is dat een xDrive andere besturing heeft. Die hebben namelijk nog een ouderwetse hydraulische stuurinstallatie. Ik heb persoonlijk heel veel moeite met elektrische stuurbekrachtiging. Er zijn een paar merken die het goed voor elkaar hebben (Porsche, Alfa Romeo), maar in de meeste gevallen is zo’n synthetische hoepel niet voor mij weggelegd. Niet dat de besturing van deze F11 perfect is, maar het biedt in elk geval wat gevoel en feedback. Kortom, ik was ineens enthousiast. Tijdens de proefrit ook even gekeken naar het aantal andere auto’s in Duitsland in deze specificatie, maar die waren dun gezaaid. De meeste hadden aanzienlijk meer dan 2 ton op de klok staan.

De onderhandeling verliep een beetje bijzonder. Ten eerste omdat ze bij Vaartland werken met afleverpakketten en andere kosten die erboven opkomen. Het was niet mogelijk om korting te krijgen, maar er kwam voor mij wel een hele hoop onvermijdbare kosten bovenop!

Om met @jaapiyo te spreken: Wut? De Vaartland-verkoper zei dat dat normaal was en dat klanten dat prettig vonden. Laat het weten in de comments als jij het ook prettig vind dat er achteraf nog flink wat kosten in rekening gebracht worden, want ik kan het mij zelf namelijk niet voorstellen. Ook wel grappig, ondanks dat ík de auto ging kopen ging de verkoper met mijn vader onderhandelen. Nu straalt mijn vader veel meer senioriteit uit dan ik en staat hij (veel) hoger op de maatschappelijke ladder dan ik, ík was zijn klant. Ik vond het vooral opzienbarend, doch niet boeiend. Dat soort zilverrug-issues gaan gelukkig aan mij voorbij, maar bijzonder was het wel.

Misleidende prijs (sorry jongens)

Het probleem was dat de geadverteerde prijs op basis van ‘zo meenemen’ was. Maar er waren al kosten gemaakt voor het spuiten van de voorbumper (steenslag), onderhoudsbeurt en nog wat dingen en die moest ik ook betalen van de Vaartland-verkoper. Garantie moest ik erbij kopen, zat er ook niet bij. Officieel ben je dan verplicht om het op zijn minst te vermelden, maar dat hebben ze in het hele traject níet gedaan. Totdat je tegenover ze zit. Want ja, ‘dat vinden klanten prettiger’. Om even een idee te geven, uiteindelijk was de auto (inclusief een paar honderd korting en volle tank brandstof) meer dan 1.000 euro duurder dan geadverteerd! Ik heb ze om een een reactie gevraagd (zoals het een ‘journalist’ betaamd) en enkel gehoord dat Autotrust zullen bellen voor de trilling in de auto. Maar houd er dus rekening mee als je een auto bij een garage koopt.

Fair enough…

Normaal gesproken zou ik zeggen: zoek het lekker uit en zou ik uit principe weglopen. Maar ik ben niet rijk genoeg om principes te hebben en daarbij ging ik ook het even objectief bekijken: alle punten die aangepakt waren, had ik zelf ook willen doen. Daarbij wilde ik extra garantie. De reden is namelijk de tussenbak. Daar zijn soms issues mee als je ze niet goed onderhoudt.

De wielen moeten exact even groot zijn (omtrek mag voor en achter niet afwijken) en je moet af en toe de tussenbak-olie vervangen. De verkoper (verder een prima meneer hoor, hij bedoelde het goed) gaf uiteindelijk een paar honderd euro korting voor de moeite en zou de tank volgooien. Dus: een auto kopen bij Vaartland is prima, maar houd in het achterhoofd dat ze nog even 1.000 euro aan kosten door je neus boren. Eerlijk is eerlijk: voor 1.000 euro meer had ik de auto ook gewoon gekocht, maar frappant is het wel. Een prima deal is een prima deal.

Kortom, we hebben een nieuw lid van de Autoblog Garage! In dit geval een auto waarvan we hopen dat deze wel een lange tijd kan blijven. Uiteraard hebben we ook even de specificaties en optielijst voor je:

Opties op de BMW 530d xDrive Touring?

De BMW 530d xDrive Touring heeft precies de opties die ik wilde, plus een paar extra opties die gewoon leuk zijn. De specificatie is voor mij helemaal goed. Zelf ben ik niet iemand die het heel erg belangrijk vindt of de auto wel of niet full options is. De meeste gebruik ik toch niet zo vaak.

Ik ben blij met de uni-lak. Wit is niet mijn favoriete kleur, alhoewel het de F11 zeker goed staat, Het is een historische kleur (Alpinweiss 3) en het grote voordeel is dat het redelijk makkelijk is bij te werken en om in goede condititie te houden. Dat was bij Imperialblau aanzienlijk lastiger. Ook prettig is de stof-alcantara bekleding. Het standaard Dakota-leer van BMW vind ik niet heel denderend (kippenleer zegt @bart1976 altijd), en ik was erg content met de stoffen bekleding in mijn 330d. Zeker in de zomer is stof erg fijn. In de winter ook trouwens. De sportstoelen zijn niet geheel elektrisch en dat betekent dat je een paar centimeter lager zit dan met de volledige elektrieke Komfortsitze. De zitpositie is echt geweldig.

M Sport

Normaal gesproken ben ik ook niet zo van de ‘M Sport’-modellen, maar ik moet zeggen dat het de F11 goed staat. Daarbij zitten dingen als een donkere hemel er al op (wat ik altijd wel wil). De aluminium inleg is ook prima (en ga ik niet vervangen voor een houtstronk @amghans!). Qua bijzondere opties is er niet veel te melden, maar de auto heeft wel een uitklapbare trekhaak, panoramadak, groot navigatiesysteem en bi-xenon koplampen.

Een weekje later konden we de auto ophalen! Daarbij vielen meteen een paar dingen op. In die buurt van Stolwijk zitten geen snelwegen. Slim. Daardoor komen niet alle issues meteen boven water. Op de terugweg viel op dat de auto nogal trilde namelijk op hogere snelheid. Nu is het ook een stukje gewenning. Verder brak het vakje linksvoor meteen, waren de instaprubbers kapot en nog wat kleine dingetjes.

Graadmeter BMW 530d xDrive Touring

Dus meteen maar even de auto naar mijn garage gebracht om de puntjes op de i te zetten en de 530d xDrive uit gebreid na te laten kijken door Evert van JVB Auto’s. Daar heb ik al jaren mijn BMW’s en de Mini in onderhoud en ik vertrouw op hun oordeel. Uiteindelijk waren de bevindingen helder: een goede auto, maar wel met achterstallig onderhoud. Er was nog best een hele waslijst aan issues. Kromme schijven, versleten remblokken, hevig gecupte banden, paar versleten rubbers, versleten hardyschijf, kapot Hydro-lager, koppelingschijf en ga zo maar door. Ai, ai, ai.

Eigenlijk had ik de BMW 530d xDrive Touring terug moeten brengen naar de verkopende partij. Maar ja, de meeste dingen vallen een beetje onder slijtage. Het is niet zo dat de auto niet reed of ernstige kuren vertoonde. Nu ben ik zelf ook een enorm pietje precies over het algemeen, wellicht dat anderen er gewoon mee doorrijden en het prima vinden. Let wel: het was een bewuste keuze om het zelf op te lossen.

Na het bezoek aan mijn garage (die de auto helemaal heeft nagelopen) viel de schade op zich wel mee. Het zijn natuurlijk grote, luxe en zware auto’s, dus ja, dan heb je wel wat issues. Daarbij zijn het allemaal van die slijtage dingen die je mag verwachten bij een auto met 170.000 km op de klok. Om een idee te krijgen van de kosten: de grote beurt, controle en vervangen van versleten onderdelen was 2.200 euro (zie specificatie onder), daar komt dan nog een bedragje bij voor de banden (1.136 euro voor Continental WinterContact 5’s, runflat met *-codering).

Kosten eerste onderhoudsbeurt

Item Prijs Kantbeschermer deur voor 51 72 7278503 € 167,77 Opbergvak bestuurderszijde 51 45 9206025 € 69,42 Hydrolager voorzijde 31 12 6777653 € 128,92 Koppelingsschijf 26 11 7610061 € 116,04 Remschijf licht geventileerd voorzijde 34 10 6898723 € 477,36 Rep.set remblokken voorzijde 34 11 8847063 € 186,78 Sensor v versleten remblokken voor links 34 35 6791958 € 30,99 Borgveer 34 11 6799386 € 31,40 FSC HU-H kaart Europa Next Update 65 90 2406583 € 71,07 USB update Road Map Europa Next 65 90 5B32756 € 34,07 Band de/montage/ventiel/balanceren € 78,00 Verwijderingsbijdrage band € 6,80 Uitlijnen 3D € 69,50 Gebruik uitleesapparatuur ISTA-P BMW ( maatregelplan ) € 75,00 Kleinmateriaal+milieubijdragen € 5,00 Arbeidsuren € 359,63 Subtotaal € 1.879,72 BTW € 394,74 Totaal € 2.274,47

Dat is dus meteen een hoop geld aan kosten nog voordat je een meter kan rijden. Wil je deze kosten vermijden, koop een Corolla bij de Toyota-dealer. De auto was nu wel klaar om op en naar naar Zwitserland te knallen (vandaar ook de nieuwe winterbanden). Dat deed de auto dan ook uitstekend. De 3-liter motor en achtrapsautomaat is echt een heerlijke combinatie. Het is relaxed, maar absoluut niet langzaam. Wat dat betreft is het een geweldige auto die op dat sort tripjes in zijn element is. We gaan er dan ook zeker heel veel plezier aan beleven!

Goedkoper dan een Dacia Jogger

Qua kosten: dit is gewoon wat je kunt verwachten. Je bent zo een paar duizend euro per jaar kwijt om de auto in goede conditie te brengen (en daarna te houden). Daarbij is de auto goedkoper dan een Dacia Jogger, dus mag je wel verwachten dat er kleine dingetjes zijn die niet perfect zijn. Het geeft wel aan dat kopen bij een particulier dus niet zo heel erg slecht idee is. Het scheelt je heel erg veel geld dat je toch wel kwijt bent om het achterstallige onderhoud te doen.

De auto bevalt verder uitstekend, overigens. Je kan beter in één keer door de zure appel heen bijten dan je een jaar lang ergeren aan alle kleine dingetjes die niet 100% zijn. Wat ga ik verder doen met de auto? Nou, sowieso heel erg veel rijden! Roadtrips, Autobahn-sessies en natuurlijk woon-werk verkeer. Natuurlijk gaan wij jullie lieve lezers zo veel mogelijk op de hoogte houden van de 530d. En het zou geen WillemE-auto zijn als er geen modificaties gepland staan, natuurlijk. Dat is namelijk het mooie van een BMW, omdat het hele land ermee vol staat zijn er voldoende upgrades voor te krijgen. Dus we gaan even lekker aan de slag met de auto!:

De basics van de BMW 530d xDrive Touring duurtester

Merk BMW Type 5 Serie Uitvoering 530d xDrive Touring Steptronic M Sport Fabriekscode F11 (LCI) Transmissie ZF 8HP70-automaat, 8 versnellingen Motor 2.993 zes-in-lijn, N57D30T Maximum vermogen 258 pk bij 4.000 toeren Maximum koppel 560 Nm bij 1.500 toeren Gewicht 1.890 kg 0-100 km/u 5,9 seconden Topsnelheid 248 km/u (begrensd) Verbruik 1 op 17,5 (volgens de fabriek…) Nieuwprijs € 90.516 Eerste toelating 2014 Eigenaar sinds 21 februari december 2024 Kilometerstand bij aanschaf 178.000 km Modificaties Winterbanden Continental WinterContact 5, runflat

Opties en uitrusting BMW 530d xDrive:

01CA Selectie COP relevante auto’s

01CB CO2 omvang

01CC Auto-start-stop-functie

01CD Brake Energy Regeneration

0205 Automatische transmissie

0230 Extra pakket EU-specifiek

0258 Banden met noodloopeigenschappen

02NB BMW LM velg M dubbelspaak 351

02VB Bandenspanningsweergave

0316 Achterklepbediening automatisch

0320 Ontfall, type-aanduiding

0337 M Sportpakket

03AC Aanhangwagenkoppeling

03MC Individual dakreling hooggl. Shadow Line

0402 Panoramadak elektrisch

0423 Vloermat velours

0428 Gevarendriehoek en verbandspakket

0430 Binnen-/buitenspiegel, aut. dimmend

0431 Binnenspiegel, automatisch dimmend

0481 Sportstoel

0488 Lendensteun bestuurder en passagier

0494 Stoelverwarming bestuurder/passagier

04MR Interieurlijsten aluminium hexagon

04U2 Rijbelevingstoets incl. ECO PRO

04UR Sfeerverlichting

0502 Koplamp reinigingsintallatie

0508 Park Distance Control (PDC)

0534 Automatische airco

0548 Kilometersnelheidsmeter

0575 Extra 12V-stopcontacten

05A1 LED Mistlamp

0609 Navigatiesysteem Professional

0676 HiFi-Luidsprekersystemen

0698 Area-Code 2 voor DVD

06AC Intelligente noodoproep

06AE Teleservices

06AK Connected Drive Services

06AM Real-Time Traffic Information

06AN Concierge Services

06AP Remote Services

06NS Comforttelefonie met uitg. smartphone

0710 M leerstuurwiel

0715 M aerodynamiek-kit

0760 Hoogglans Shadow line

0761 Individual verglazing zonnenscherm

0775 Dakhemel antraciet

07DT BMW Service inclusive

07RS Pakket Comfort

07XP Navigatiepakket Connected Drive

0801 Alleen voor Duits

0851 Taal Duits

0879 Boorddocumentatie Duits

08KA Olieverversingsinterval 24 mnd/30.000 km

08TF Actieve voetgangersbescherming

08TH Verkeersbordherkenning

08V1 Sticker

A105 AGM-accu 105 Ah

POLS Stoffen bekleding

