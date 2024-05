Vernieuwde BMW M3: tot 530 pk en handbak blijft

Dit is de vernieuwde BMW M3, wederom verkrijgbaar met handbak!

Je zou het bijna vergeten, maar de huidige generatie BMW M3 is alweer enkele jaren verkrijgbaar. Met achterwielaandrijving, met xDrive, als Touring. Er zijn nogal wat smaakjes uitgebracht door de jaren heen. Het is tijd voor een facelift en de vernieuwde BMW M3 krijgt een paar mooie upgrades.

Specs

Laten we beginnen met het belangrijkste: de power! De nieuwe krijgt 20 pk extra mee, mits je voor de variant met xDrive kiest. De M3 met xDrive gaat van 510 naar 530 pk. De Competition met enkel achterwielaandrijving krijgt geen krachtkeur en moet het blijven doen met 510 pk.

Voor de roerende liefhebber is er goed nieuws dat de handgeschakelde BMW M3 is gebleven. Dat is met 480 pk uit de twinturbo 3.0 zes-in-lijn en achterwielaandrijving de minst krachtige variant. Waar de M Steptronic automaat acht verzetten heeft, kun je maximaal zes keer opschakelen met de handgeschakelde versnellingsbak.

De 530 pk sterke M3 Competition xDrive sprint in 3,5 seconden naar de honderd. De Touring doet de sprint in 3,6 seconden. Door het toegenomen vermogen is de auto 0,5 sec sneller geworden op de 0-200 km/u acceleratie. De sedan voltooid dit in 11,8 seconden, de Touring in 12,4 seconden. De topsnelheid is standaard 250 km/u, of 280 km/u met het optionele M Drivers Pack.



De vernieuwde koplampen en stuurwielen zorgen voor frisse accenten in het ex- en interieur. Daarnaast zijn er nieuwe gesmede lichtmetalen wielen, nieuwe interieurelementen en vormt BMW Operating System 8.5 voortaan de basis van de nieuwste versie BMW iDrive.

Dit is er ook nieuw

Je herkent de vernieuwde BMW M3 aan zijn nieuwe koplampen. Dat is de makkelijkste weggever. De M3 sedan heeft standaard een koolstofvezel dak. Standaard komt iedere BMW M3 met gesmede lichtmetalen M wielen. In het interieur is een nieuw stuurwiel te vinden met een 12-uursmarkering en afgeplatte onderzijde.

BMW Operating System 8.5, de nieuwste versie van iDrive, is te vinden aan boord van de vernieuwde BMW M3. De bediening verloopt via een 14,9 inch centraal display. De bestuurder heeft zijn eigen 12.3 inch scherm voor zijn of haar neus. Het BMW Head-Up Display inclusief weergave van toerentallen in kleur, Shift Lights en M View is optioneel.

De BMW M3 is verder aan te kleden met een M Carbon exterieurpakket. Zaken als de diffusor, buitenspiegelkappen en de achterspoiler zijn dan van carbon. Er is ook nog een M Race Track Pack, daarbij krijg je de carbon keramische remmen, de carbon kuipstoelen en carbon interieurelementen. Als dat allemaal nog niet genoeg is kun je shoppen bij M Performance voor nog meer goodies.



De wereldwijde introductie en productiestart van de nieuwe BMW M3 zal plaatsvinden in juli 2024. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. Dus roep maar, de vernieuwde M3 of toch liever minder deuren met de BMW M4 en meteen als dikke CS?