Nieuwe motoren voor BMW 5, van dikke diesel tot PHEV

BMW heeft het motorengamma van de 5 Serie verder uitgebreid met mooie opties!

Dus u was van mening dat het aanbod motoren wat magertjes was met de huidige generatie 5 Serie? Say no more fam zeggen ze dan bij BMW. De Duitse autofabrikant heeft de reeks uitgebreid waardoor er nu voor ieder wat wils is. Van instap benzinemotoren tot een plug-in hybride en van volledig elektrisch tot een kneiterharde diesel. Lekker hoor.

BMW 5 Serie nieuwe motorengamma

Voor Nederland is de komst van de 530e Touring de belangrijkste troef. Dit is een plug-in hybride en dat betekent minder BPM in vergelijking met een non hybride. BMW zet de auto voor 72.444 euro in de prijslijsten. Dan krijg je een tweeliter viercilinder benzinemotor, gecombineerd met een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 299 pk en je kunt tot 94 kilometer volledig elektrisch rijden, afhankelijk van de uitvoering. De accu in deze PHEV is 19,4 kWh groot. Er is keuze uit achterwielaandrijving of xDrive.

De BMW 530e Touring levert niet in op kofferbakruimte door de aanwezigheid van de batterij. Het automerk heeft de accu zo kunnen verstoppen dat het geen ruimte scheelt ten opzichte van de niet hybride modellen. De 530e Touring is goed voor 570 liter bagageruimte, of 1.700 liter met de achterbank plat.

Dieselkoning

BMW introduceert ook een nieuwe dieselkoning in vorm van de 540d xDrive. Een romige aandrijflijn, bestaande uit een 3.0 liter zes-in-lijn turbodiesel met 303 pk en 670 Nm koppel. De kilometervreter doet 0-100 km/u in 5,2 seconden voor de sedan en 5,4 seconden voor de Touring.

In Nederland gaan we deze auto waarschijnlijk heel weinig zien. Diesels worden kapotbelast in ons land, maar het is aardig dat BMW deze auto toch in de prijslijsten zet. De 540d begint bij € 100.540. Leuker kunnen ze het niet maken.

De goedkoopste BMW 5 Serie betreft de i5 eDrive40 Touring Business Edition met een prijskaartje van € 73.382. De eerder genoemde 540d is de duurste, tot de M5 komt. De line-up van de 5 Serie bestaat nu uit i5, 530e, 520d en 540d.

De nieuwe varianten bestellen kan vanaf heden. Deze zomer vinden de eerste leveringen plaats. Bekijk ook de rijtest van de BMW i5 Touring.

Prijs en concurrentie

Mercedes E 300 e – vanaf € 71.218

Audi A6 50 TFSI e quattro S tronic – € 72.003,00

BMW 530e – vanaf € 72.444