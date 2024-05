En de titel voor plaaggeest van de week gaat naar…

…Subaru, het merk dat weigert een sportauto uit te brengen maar wél doet alsof.

Het is altijd zonde, sportlabels die stoppen met bestaan. Dat terwijl vele sportlabels juist proberen om met de tijd mee te gaan en zich te richten op sportief met een milieuvriendelijke twist. En dan zijn er nog sportmerken die beloven dat ze nog bestaan, ook al produceren ze momenteel niks. Zoals Subaru’s STI.

STI

STI staat voor Subaru Tecnica International en dat is de ploeg die onder meer achter de rallysuccessen van Subaru zit. Uiteraard kwamen op basis daarvan de WRX STI-modellen van de Impreza op de markt voor de straat. Het is nog maar sinds de meest recente Subaru WRX dat de naam STI even in de ijskast is gezet. Ze beloven dat ze terugkomen ‘wanneer de tijd rijp is’.

WRX tS

Maar dan, plof, in de mailbox: een nieuwe sportversie van de Subaru WRX. In het blauw, met dikke Recaro’s, grotere velgen, hertekende bodykit en Brembo-remmerij. Dat kan maar één ding zijn! En het is natuurlijk de… Subaru WRX tS.

tS is namelijk waar Subaru ’tuned by STI’ mee afkort. Dat houdt in dat dit níét een STI is, maar dat STI voor wat upgrades heeft gezorgd. Waaronder dus Recaro-stoelen, Brembo-remmen, 19 inch velgen met Bridgestone Potenza S007-banden en aangepaste dempers. En ook nog eens een volledig digitaal dashboard. En als kers op de taart: die nieuwe STI-dempers zijn instelbaar middels een nieuwe Drive Mode-knop. Toe maar!

Standaard motor

Want dit alles klinkt mooi, maar dat is alles. Oftewel: dit is niet een echte WRX STI, maar een mildhete versie. Nou heeft de Subaru WRX al een 271 pk sterke topmotor, maar meer wordt het dus niet. En misschien nog wel het ergste van alles: geen grote spoiler achterop. Het is het dus nét niet, maar het lijkt er wel op. Ergens wel tof, anderzijds ook wel weer jammer.

Subaru zei al eens dat je geen echte STI-versie moet verwachten voor deze generatie WRX. Deze tS is dus wel het beste wat je gaat krijgen. Jammer!