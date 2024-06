Het lelijke probleem van de M2 is opgelost

De BMW M2 Competition had een probleem met de velgen, dat is nu verleden tijd.

Ken je die trend van de diamond cut velgen op moderne auto’s? Daarbij zou je de c kunnen vervangen voor een k. Maar aan zo’n banale vocabulaire ga ik me niet wagen. Feit is dat deze two-tone velgen je dagelijks om de oren vliegen. Je verlangt weer terug naar de tijd dat velgen gewoon zilver waren, toch? Ik in elk geval wel.

BMW M2 velgen

Ik kan moeilijk bij iedere auto met diamond cut velgen een briefje onder de ruitenwisser plaatsen met het vriendelijke verzoek naar de spuiter te gaan. Wat ik wel kan doen is het heft in eigen handen nemen. Want ook de velgen van de BMW M2 Competition zijn uitgerust met die wanstaltige two-tone ellende. Een aanslag op je netvlies.

Bij het bestellen van een nieuwe BMW M2 Competition in 2018 hadden kopers de keuze uit twee soorten velgen. De Style 437M, standaard geleverd op de M2, of de op de Competition geïntroduceerde Style 788M. Beide overigens in two-tone diamond cut ellende. Mijn exemplaar werd origineel geleverd op de 19 inch 788M’s.

Velgen in een andere kleur

Bij het kopen van mijn tweedehandsje in oktober vorig jaar wist ik al meteen: we gaan iets doen met die velgen. Want dit kan natuurlijk niet hè. Al snel kwam collega @martijngizmo met de suggestie om de originele velgen volledig in het zilver te laten spuiten of coaten. Het idee parkeerde ik tot het voorjaar van 2024, want vrij snel na het aankopen van de M2 liet ik wintersloffen monteren. Style 640M’s in het zilver, voor de volledigheid.

Zo gezegd, zo gedaan. Het voorjaar brak aan en het was tijd om te wisselen naar de zomerset. Maar niet voordat ik Michael van Premio de Groot de mooie opdracht gaf om voor eens en voor altijd afscheid te nemen van de originele two-tone kleur. Hup, weg ermee!

Nu kon ik voor de wouterkarssen behandeling gaan en de velgen goud laten spuiten. Want eerlijk is eerlijk, gouden velgen op een zwarte auto vind ik best tof. BMW leverde de M2 CS destijds ook af met gouden Style 763M’s en dat oogt puik. Maar, ik wilde het over een klassieke boeg gooien. Ik had namelijk een ander icoon in mijn hoofd: de BMW 1M.

BMW 1M vs M2 velgen

De BMW M2 F87 kun je zien als de spirituele opvolger van de 1M. De 1M komt nog uit het pre-diamond cut tijdperk. (al vindt @michaelras dat de diamond cut ellend begon met de Volkswagen Golf V GTI) Deze coupé was uitgerust met prachtige zilveren velgen. De Style 359M’s, bekend van de E92 M3. Een auto die ik ook in een grijs verleden heb gehad, overigens niet met die velgen maar dat wilde ik eigenlijk wel. U begrijpt, er zit voor mij een dosis sentiment in dit velgenavontuur.

De Style 788M lijkt een beetje op de 359M’s. Zeker in het zilver. Drie keer raden wat ik heb gedaan met de velgen van de M2 Competition. Ik heb lang na moeten denken welke kleur zilver het moest worden. Het ene zilver is het andere niet. Bovendien ging het spuiten van vier velgen 840 euri’s kosten. Het moet in één keer goed zijn.

Moonstone Silver

Het is uiteindelijk BMW Moonstone Silver geworden, kleurcode X04. Ik kwam de tint slechts op één forum tegen op het internet. Niet honderd procent origineel dus, maar je komt het niet vaak tegen op andere M2’s.

Daarnaast is Moonstone Silver een kleur die je kon krijgen op bijvoorbeeld de E92 M3, F10 M5 en F80/F82 M3/M4. Een kleur met een BMW M-tintje. Helemaal goed. Toen de velgen net waren gespoten kreeg ik van Premio de Groot een teaser op WhatsApp. Man, wat zag dat er gaaf uit. Vanaf dat moment kon ik niet wachten om de zomerset weer te monteren. Een afspraak voor het wisselen werd gemaakt.

Het moment dat de velgen onder de auto zaten was echt een wow-momentje. Opeens zag ik een moderne BMW 1M voor me. Misschien overdrijf ik het en denk je: tja, gewoon zilveren velgen? Maar ik ben hier echt verschrikkelijk blij mee. De zomerset zit er nu enkele maanden onder en nog steeds vind ik het fantastisch ogen als ik naar de M2 loop.

Voor:

Na:

Heel even overwoog ik ook spacers toe te passen om de M2 net wat breder te laten lijken. Op advies van Premio de Groot besloten het niet te doen. Ze hadden het zelf getest op een eigen demo M2 Competition in het verleden en het rijgedrag werd er niet beter op. Ik gebruik de M2 iedere dag en een wiel dat de kast kust bij het insturen en dergelijke heb ik geen zin in. Het is dezelfde reden waarom ik de BMW niet laat verlagen. Nu zijn drempels alles behalve een probleem, bij enkel de meest heftige schraapt de onderkant van de voorbumper.

En verder?

Auto’s in de Autoblog Garage zijn vatbaar voor modificaties. Daar is collega @willeme het allerbeste voorbeeld van. De M2 Competition vind ik -heel eerlijk gezegd- wel goed zo. Geen ECU tuning, geen inlaat, geen wrap, geen carbon opsmuk. Er zit een andere uitlaat op (Akrapovic) en de velgen zijn nu in mijn ogen perfection. Soms is het goed zo. Dat is het gevoel dat deze auto mij geeft.

Sluit ik deze update af met het volgende. Voor een ieder die een M2 Competition overweegt als occasion zeg ik DOEN. Dit is een verschrikkelijk lekkere coupé die onder alle omstandigheden prima dagelijks te rijden valt. Zelfs de kortere ritjes zorgen voor een grijns op je bakkes en de auto is modern genoeg zonder al te veel bemoeienissen te hebben die de écht moderne auto’s van nu hebben (snelheidswaarschuwing en andere meuk). Waarvan akte.

