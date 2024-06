Is dit de gaafste stationwagon van de jaren ’00?

Lekker wegdromen bij een toffe stationwagon: dat kan met de Audi S4 occasion van de avond.

Een week of wat geleden introduceerde Audi een speciale editie van de RS 4. Deze Edition 25 years eert de allereerste Audi RS4 Avant, een auto die voortvloeide uit de RS2 Avant waar het allemaal begon voor Quattro GmbH. Audi heeft zichzelf meester gemaakt in het bouwen van snelle stationwagons, wat eigenlijk de schuld is van Porsche. Tijdens het ontwikkelen van de RS2 Avant was de bedoeling in eerste instantie een coupé op basis van de Audi Coupé (S2) of zelfs een sedan op basis van de Audi 80, maar Porsche was bang dat ze dan meewerkten aan een auto die hun eigen producten te kakken zou zetten. De Avant was een uniek stukje markt wat Porsche toch niet bediende.

Audi stations

Dat, in combinatie met het feit dat Audi het RS-label tot en met de RS6 (C5) enkel gebruikte voor stationwagons, geeft Audi-wagons altijd net even een extra zetje in de rug qua coolheid. En dat sijpelde ook door naar de modellen die geen RS op de bips kregen. Zo hadden de S4’s van de B6- en B7-generatie ook gewoon de blubberdikke 4.2 liter V8 voorin.

Audi S4

Toch behandelen we deze Audi S4 van de B7-generatie niet alleen vanwege die motor, wat overigens niet een teruggetunede RS4-motor is maar de eerdere versie van de V8 die bijvoorbeeld ook in de A6 en A8 lag. Nou was dat wel gaaf, dat deze generatie Audi-modellen eigenlijk veel te asociaal dikke motoren kreeg voor hun segment.

Nee, eigenlijk is deze Audi S4 B7 vooral erg cool vanwege hoe ‘ie eruit ziet. De B7-generatie Audi A4 was al een goed getekende auto en de Avant verloor dat zeker niet. Om er een S4 van te maken werd niet geopteerd voor de enorme karrenwielen en brede wielkasten en bumpers die de RS4 kreeg. Nee, de veranderingen van de Audi S4 waren eigenlijk heerlijk subtiel. Andere bumpers, vier uitlaten, aluminium spiegelkappen en natuurlijk de mooiste velgen ter wereld. Ondertekend door de meest objectieve scheidsrechter op dat front.

En dan ook nog eens in het blauw, een tint die erg lijkt op RS-blauw of Nogaroblauw van de originele RS2 en RS4. Het is overigens Sprint Blue, maar dat mag de pret niet drukken. Gecombineerd met een tweekleurig interieur, wit met zwart, met wat stukjes opplakboomstronk. Daar heeft @amghans/kniesoor vast een mening over, maar wij vinden het puik.

De 4.2 liter V8 leverde in deze generatie Audi S4 Avant trouwens 344 pk en 410 Nm. En vergeet zo snel mogelijk naar 100 sprinten, wat deze S4 op zich vlot kon in 5,8 seconden, want schakelen gaat met de hand. Eveneens perfect. Alleen, we moeten toch eerlijk zijn, laat de schitterende uitvoering je niet afleiden van het feit dat een auto met deze motor rijdend houden niet voor elke portemonnee weggelegd is. Nou hopen we dat het bij deze auto met 91.206 kilometer op de klok mee valt, maar je weet het nooit.

Kopen

Je hoopt overigens van wel, want de prijs van deze Audi S4 Avant uit 2005 is ook niet voor elke portemonnee. Hij moet namelijk nog 29.950 euro kosten. Dan heb je wel een hele puike versie, maar tegelijkertijd de op één na duurste S4 B7 van Marktplaats (een grijze S4 Cabrio is 45 euro duurder) en met afstand de duurste Avant. Zou jij het doen? Sla je slag op Marktplaats.