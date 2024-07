Deze Turbo S op Marktplaats heeft de kleur van een GT3

Een Porsche 911 Turbo S is vaak wat saai uitgevoerd, maar deze heeft de kleur van een GT3!

Klanten die een Porsche 911 Turbo S bestellen zijn eigenlijk heel simpel. Ze willen de snelheid van een supercar, zonder alle flashy eigenschappen van een supercar. Vleugeldeuren, een felle kleur, bombastisch geluid. Nee, de Turbo-rijder passeert voor deze gekte. Onder de drie seconden naar de honderd en een topsnelheid van meer dan 300 km/u willen ze dan weer wel.

Shark Blue

Deze Porsche 911 Turbo S op Marktplaats voldoet zeker niet aan dat beeld, want de kleur is afkomstig van een GT3! Kenners hadden het natuurlijk meteen gezien. Dit is Shark Blue, de introductiekleur van de 992 GT3.

Het staat fantastisch op een 911 GT3 én het staat fantastisch op de Turbo S. De gele remklauwen, standaard met de carbon keramische remmen, oogt misschien wat maf in combinatie met het blauw.

Aan de andere kant komen gele elementen terug in het interieur. Stiksels, de teller, het klokje én de gordels zijn uitgevoerd in Racinggeel. Blauw, zwart en geel zijn de thema’s voor deze Turbo S.

De Porsche 992 Turbo S levert ongekende prestaties. 0-100 in 2,7 seconden en een topsnelheid van 330 km/u. Dankzij vierwielaandrijving hoef je nooit te vrezen voor tractie en als het regent is er ook nog een Wet-modus om je te helpen. Een echte vriend onder alle omstandigheden, zo’n Turbo.

De auto staat op Marktplaats met slechts 10 kilometer ervaring. Eigenlijk nieuw uit de doos. De 911 maakt onderdeel uit van de voorraad bij Porsche Centrum Gelderland. Het is een gedurfde specificatie voor een koper die niet de zoveelste grijze, zwarte of zilvergrijze Turbo S ambieert.

GT3 Shark Blue op een Porsche 911 Turbo S, ja ik snap het wel. Zo nieuw uit de doos betekent wel dat je diep in de buidel moet tasten voor dit exemplaar. De supersportwagen uit 2024 mag mee voor 380.545 euro. Je hebt niet alleen supercar prestaties, maar er hangt ook een supercar prijskaartje aan deze bijzondere Porsche.

Met zo’n budget kun je ook shoppen bij de bekende merken in Italië. Ga je dan voor een bijzonder samengestelde 911, of liever wat exotisch uit bijvoorbeeld Maranello?