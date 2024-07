Defender OCTA is G63-killer met 635 pk [VIDEO]

Met de Defender OCTA kun je zowel óp als naast de weg vol gas.

De G63 AMG is gouden handel voor Mercedes, dus een performance versie van de Defender is eigenlijk een hele logische zet. Er was al de Defender V8, maar dat was niet echt een performance variant. Die is er nu wel, in de vorm van de Defender OCTA.

Defender – dat is tegenwoordig een eigen merk – kiest voor een andere aanpak dan AMG. De Defender OCTA is namelijk niet alleen een snellere versie, de off-roadcapaciteiten zijn ook toegenomen. Daarmee proberen te Britten iets wat onmogelijk lijkt: een serieuze off-roader bouwen die ook strak rijdt op het asfalt.

Of dat gelukt echt is weten we pas na de rijtest, maar het klinkt in ieder geval interessant. Wouter heeft de auto al wel in het echt kunnen bekijken en stelt ‘m in de onderstaande video aan je voor:

BMW V8

Laten we het eerst even hebben over de motor. Dit is een V8, maar NIET de 5,0 liter V8 die we al kennen van de Defender V8. Voor de OCTA heeft Land Rover de 4,4 liter twin turbo V8 van BMW geleend. Deze V8 levert in de Defender OCTA maar liefst 635 pk en 750 Nm aan koppel. Dat is nog eens 135 pk meer dan de Defender V8.

Daarmee zit de OCTA in slechts 4,0 seconden op de 100 km/u en ja, dat is sneller dan een G63. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u, als je de juiste banden kiest. Ga je liever off-roaden in plaats van de Autobahn bestormen, dan moet je de ‘Advanced All-Terrainbanden’ kiezen. Dan is de topsnelheid echter beperkt tot 160 km/u.

Onderstel

Er is ook veel aandacht besteed aan het onderstel. De Defender OCTA heeft een geavanceerd ‘6D Dynamics’-systeem met hydraulisch aangestuurde schokdempers. Dit systeem minimaliseert de rolbewegingen op de weg én zorgt voor meer uitslag van de wielen tijdens het off-roaden.

Over off-roaden gesproken: de bodemvrijheid is met 28 mm toegenomen ten opzichte van een standaard Defender. Ook de spoorbreedte is toegenomen, met 68 mm. Bij deze auto is er dus duidelijk meer focus op off-road dan bij de G63 AMG. Of de eigenaren daar ook wat mee doen, is vraag twee, maar het levert in ieder geval een unieke auto op.

Rijmodi

De OCTA is een auto met twee gezichten en dat is ook weerspiegeld in de rijmodi. Naast de standaard Comfort Mode zijn er een Dynamic Mode en een OCTA Mode. In Dynamic heb je de beste afstelling voor op het asfalt, terwijl de OCTA Mode bedoeld is voor terreinrijden. En dan niet zomaar terreinrijden, maar ook hárd terreinrijden. Zo is er een speciale Offroad Launch Control-functie. Die wil Wouter graag een keertje uitproberen.

Uiterlijk

Heeft de Defender OCTA ook nog unieke uiterlijke kenmerken? Natuurlijk. Het makkelijkste herkenningspunt zijn de spatbordverbreders, al rijden er ook gepimpte Defenders rond met een vergelijkbare widebody. Verder heeft de OCTA een grotere grille en natuurlijk mogen vier uitlaten niet ontbreken.

Prijs

Wat ben je kwijt voor al dit speeltje? Hou je vast: €275.000. Dat is in ieder geval de indicatie. De Edition One, met details in ‘Chopped Carbon Fibre’, is nog duurder: die kost minimaal €295.000. Ondanks dit zeer stevige prijskaartje zullen er toch een aantal exemplaren op de Nederlandse wegen verschijnen, want er zijn al diverse Nederlanders die er eentje besteld hebben.

Vergeet ook niet de video te checken waarin Wouter je alle details van de Defender OCTA laat zien!