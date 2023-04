Autoblog Podcast #7: Tesla verlaagt prijzen + Wouter koopt een BMW

Het is er weer tijd voor, al weer nummer 7 van de Autoblog Podcast.

Deze week hebben @wouter en @nicolasr het natuurlijk over het nieuws van de week. Er werden veel verschillende modellen gelekt. We zagen betere foto’s van de Volkswagen ID.7 (die op 17 april wordt onthuld), maar ook de MINI Cooper SE was in volle glorie te bewonderen.

Natuurlijk kon Nicolas het niet nalaten om Wouter te vragen naar het nieuws dat ASO’s een kastje in de auto krijgen. En of er bij de familie Karssen in de wijk straks ook echt 30 km/u gereden gaat worden.