Foto’s gelekt van de nieuwe MINI Cooper S Electric

De nieuwe MINI Cooper S Electric is in volle glorie te zien. En, het is best een geinig karretje.

Vroeger, toen waren elektrische auto’s altijd spuuglelijk. Nu worden ze meer mainstream en worden ze gewoon mooi(er). Denk aan de Porsche Taycan of een Audi e-tron GT. Oké, dat zijn wel hele dikke bakken en daarom brengen wij u: de nieuwe elektrische MINI Cooper S.

MINI Cooper S Electric

We hadden al eerder een electrische MINI gespot zonder dak, maar nu zijn er klaarblijkelijk wat nieuwe afbeeldingen gelekt. Of expres van de vrachtwagen gevallen om wat media aandacht te krijgen. Dat is laatste is dan gelukt.

We zien een blauwe MINI en wat direct opvalt is dat de grille aanzienlijk is. Je zou denken dat het een BMW is, oh wacht. Die grille kan natuurlijk makkelijk, omdat bij een elektrisch aangedreven auto er niet echt een luchtinlaat aan de voorkant nodig is. We zien slechts enkele ventilatieopeningen aan de onderkant. De koplampen zijn groot, maar lijken goed uit de verf te komen door de slim uitziende LED’s.

De achterkant is echt goed onder handen genomen. Het is een uniek achterlichtontwerp dat opvalt en dat willen we juist tegenwoordig. Eenheidsworsten zijn er al genoeg. Zien we nou in de achterlichten in de tegenover elkaar liggende driehoeken de helft van de Union Jack?

Breed

De nieuwe auto ziet er lekker dik uit. MINI’s moeten leuk, speels en plezierig zijn om in te rijden. Dat laatste weten we nog niet, maar we hebben er alle vertrouwen in. Wat opvalt zijn de brede wielkasten, zeker op de afbeelding van de achterkant.

Het interieur hebben we nog niet gezien, maar zal gericht zijn op toegankelijkheid en eenvoud. Natuurlijk met alle nieuwe systemen, zoals Spike de digitale hulphond. De nieuwe EV zal met 181 pk komen, weet autocar te melden. Binnen 7 seconden zit je dan op de 100 kilometer per uur. Ook zal er een Cooper SE komen, deze heeft 215 pk. De geruchten gaan dat er ook nog een John Cooper Works komt, met 250 pk. Laten we het hopen!

De elektrische Cooper heeft vermoedelijk een batterij van 40 kWh en zal ongeveer 380 kilometer ver komen. De SE zal wat verder kunnen gaan met een 54 kWh batterij, tot wel 480 kilometer. Prima natuurlijk, maar het gaat om het rijden. Wij staan al te trappelen om de nieuwe MINI te testen.