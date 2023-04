Aso’s in het verkeer krijgen verplicht een monitoringskastje in auto

Big brother ziet alles. Zeker als je je misdraagt in het verkeer, dan krijg je voortaan verplicht een monitoringskastje in je auto.

Laten we eerlijk zijn: als de overheid het zou willen, kunnen ze je overal volgen. Is het niet met het volgen van je mobiel, dan is het wel met de internetverbinding in je nieuwe auto. Of met iets anders.

Privacy wordt dus steeds meer een illusie, maar de vraag is of dat heel erg is. De nieuwe technieken komen namelijk met veel voordelen, daar gaan we nu echter niet op in. Waar we wel op in gaan is dat een meerderheid in de Tweede Kamer het verplicht stellen van een monitoringskastje, als je het te bont maakt in het verkeer, een puik idee acht.

Monitoringskastje in auto

Als je grove verkeersovertredingen begaat, dan kan de rechter beslissen dat er een monitoringskastje in je auto komt. Rijgedrag wordt dan in de gaten gehouden. Verkeershufters heb je in allerlei vormen en maten, maar vaak hebben ze één ding gemeen: ze zijn hardleers. Dan is een monitoringskastje wellicht een goed idee. Gaat een verkeersaso opnieuw in de fout, dan komt dat naar voren uit het kastje. Zijn of haar rijbewijs kan dan direct in beslag genomen worden.

Het plan komt van het Fonds Slachtofferhulp, met steun van het Centraal Bureau Rijexamens (CBR) weet RTL Nieuws te melden. De directeur van Slachtofferhulp Ineke Sybesma zegt: “Het is belangrijk om verkeersdeelnemers te beschermen tegen dit soort chauffeurs”. Doel is natuurlijk om het aantal verkeerslachtoffers te verlagen.

Kleine groep

Sybesma zegt dat we het hebben over een relatief kleine groep daders die vaak opnieuw de fout ingaat. Met de maatregel zouden 150 doden per jaar voorkomen kunnen worden. Dat zijn veel mensen die gered kunnen worden. Vaak zijn het namelijk niet de verkeershufters die komen te overlijden, maar onschuldige slachtoffers die op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren.

Het kastje is op dit moment niet klaar om direct in te zetten. Het wordt nog ontwikkeld en de bedoeling is om van de zomer te beginnen met een proef. Het systeem registreert de snelheid en de verkeersovertredingen. Na de proef gaat er gekeken worden of het daadwerkelijk ingevoerd gaat worden. Het wordt wel druk in je auto met allerlei volgsystemen, maar goed.

Hiervoor zal wel de wegenverkeerswet aangepast moeten worden. Het duurt dus nog wel even, een wet aanpassen doe je niet zomaar. Zeker niet in Nederland.

Foto: Lamborghini Aventador in de sloot, gespot door @carfreakjim