Daniil Kvyat sloeg Ferrari contract af vlak voor demotie

Daniil Kvyat doet uit de doeken dat er vlak voor zijn demotie van Red Bull naar Toro Rosso een racecontract klaarlag bij Ferrari.

Daniil Kvyat is bij ons vooral bekend als de man die F1 zitje, vrouw en kind verloor aan onze held Max Verstappen. Maar we vergeten dan dat Daniil vlak voordat het allemaal gruwelijk misging de nieuwe hoop van Red Bull was. Kvyat haalde goede resultaten in de karting, de titel in de Formule Renault 2.0 Alps in 2012 en de GP3 titel in 2013. Daarna had Helmut Marko genoeg gezien en werd Kvyat in 2014 F1 coureur bij Toro Rosso. Aldaar werd hij gekoppeld aan Jean-Éric Vergne, die zijn derde jaar voor Toro Rosso deed. Vergne was na twee jaar samen als teammaten namelijk nipt afgetroeft door Daniel Ricciardo voor het zitje naast Vettel bij Red Bull Racing dat vrijkwam door het vertrek van Webber.

In het F1 seizoen van 2014 gebeurden er vervolgens een aantal dingen, die niemand had aan zien komen. In de schaduw van het oppermachtige Mercedes, ontpopte Ricciardo zich als doorn in de zijde van Sebastian Vettel. De regerend viervoudig kampioen werd zowel in de kwalificaties als in de races vaker verslagen door de honingdas dan omgekeerd. Het verschil was niet enorm, maar het was er wel. Niemand had dat zien aankomen. Omdat Vergne en Ricciardo elkaar redelijk goed in balans hielden, gold geen van beiden als een absoluut toptalent.

Na 2014 was dat helemaal anders. En dat was niet alleen goed nieuws voor Ricciardo, maar ook voor Vergne én diens splinternieuwe teamgenoot Kvyat. Er kwam namelijk een stoeltje vrij bij het grote team door het vertrek (de vlucht vooruit) van Vettel naar Ferrari. Nu duidelijk was dat Ricciardo echt goed was, straalde dat ook af op Vergne. Die had hem immers twee jaar het vuur na aan de schenen gelegd. Vergne deed dat jaar eigenlijk wat hij moest doen. Hij scoorde als ‘veteraan’ 22 punten in vergelijking met de 8 stuks van Kvyat. Toch was het niet genoeg. Oplettende kijkers was opgevallen dat Kvyat in de kwalificaties vaak sneller was dan de Fransman.

Helmut Marko had dat ook gezien. Hij durfde het aan om Kvyat -en niet Vergne- voor 2015 naast Ricciardo te zetten. In sommige opzichten werd het een herhaling van 2014: Kvyat scoorde namelijk méér punten dan de nu gevestigde man Ricciardo. Verschil was wel dat RIC wat vaker pech had dat jaar en in de kwalificaties wel iets sneller was (12-7). Desalniettemin: de aan het eind van dat jaar slechts 21-jarige Kvyat, leek de wereld aan zijn voeten te hebben. Iets wat naar nu blijkt ook bij Ferrari was opgevallen.

In een podcast doet Kvyat namelijk uit de doeken dat er begin 2016 een contract voor hem klaarlag bij Ferrari. Hij kon Raikkonen gaan vervangen. De Fin reed uiteindelijk tot en met 2018 voor team rood, maar dat had dus anders kunnen lopen. Kvyat sloeg het contract echter af. Hij had net weer een podium gescoord voor Red Bull Racing en dacht dat hij gebeiteld zat bij het team.

Luttele weken later zat hij weer in een Toro Rosso en won Max Verstappen de Grand Prix van Spanje in ‘zijn’ RB12. Kvyat reed na 2016 nog vier seizoenen bij het tweede team van Red Bull (in 2017, 2019 en 2020). Meer dan als benchmark fungeren voor mannen als Hartley, Gasly en Albon zat er echter niet in. Tijdens een intermezzo in 2018 kwam hij alsnog bij Ferrari terecht. Maar dan niet als een van de twee vaste coureurs, doch als testrijder. In 2021 vervulde hij die rol nog een keer, alleen dan bij Alpine. Voorlopig was dat de laatste F1 betrekking van de Rus. Waarschijnlijk -hoewel hij nog steeds maar 28 is- zal dat ook zo blijven. Kvyat geeft aan dat dit mentaal lastig was en is:

I just scored another podium for the team (Red Bull) and then at the time had also a proposal to race for Ferrari to replace Kimi. And that was going on behind the curtains. So it was a very difficult situation for me mentally. To be wanted by Ferrari and having seen the contract and then you go back to Toro Rosso suddenly and things aren’t going very well, suddenly. Daniil Kvyat, going through it.

De laatste avonturen van Kvyat in de racerij hebben hem naar Amerika gebracht, waar hij wat races in de NASCAR-serie heeft afgewerkt. Tevens heeft hij zijn debuut gemaakt in het WEC voor Prema. Sinds gisteren is hij weer officieel fabriekscoureur, dit keer voor Lamborghini. Voor het op een na bekendste Italiaanse supercar merk, gaat hij de charge leiden om deel te nemen aan de IMSA-klasse, het WEC en de 24 uur van Le Mans. Ook Lamborghini wil in 2024 meedoen aan de heropgeleefde Franse klassieker. Mooie dingen dus, echter F1 rijden voor Ferrari was waarschijnlijk mooier geweest. Maar ja, zo lopen die dingen vaak…Waarvan akte.