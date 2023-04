Alfa Romeo verkoop gaat als een speer*

Great News! Alfa Romeo verkoopt als een speer. In sommige windstreken althans.

Alfa Romeo is een merk dat ons allen na aan het sportieve hart ligt. De Italianen zijn feitelijk de uitvinders van de sportieve sedan. Daar ligt ook wel meteen het probleem. Andere -met name Duitse- merken hebben in de loop der decennia het stokje van Alfa Romeo overgenomen. Ooit was de BMW 1602 een minder gave Alfa Romeo Giulia. Nu kan men in Milaan alleen maar dromen van de aantallen die BMW doet met haar iconische 3-Serie.

Daarbij komt natuurlijk dat sportieve sedans sowieso onder druk staan. Om een of andere reden wil het kopend publiek tegenwoordig massaal een CUV of een SUV. Dat is lange tijd niet de specialiteit van Alfa Romeo geweest. Het merk heeft nu al enkele jaren de Stelvio in de aanbieding. Maar zelfs dat is veel meer een opgehoogde Giulia dan een logge, softe, semi-praktische CUV.

Koppel dit aan het feit dat de modelstrategie van Alfa Romeo min of meer inhoudt dat men af en toe een keer bouwt waar men zin in heeft (meestal een gave sedan die dan geen opvolger krijgt of een kleinserie sportwagen) en het is niet zo gek dat de verkoopcijfers meestal niet overhouden.

De nieuwe hoop is gevestigd op de facelifts van de Giulia en Stelvio en vooral op de Tonale. En het goede nieuws voor Alfa is dat deze modellen de afzet in eigen land een flinke boost hebben gegeven in Q1 2023. De verkopen verdrievoudigden zelfs. De twee topmodellen plusten 35 procent. De Tonale heeft in zijn segment nu een marktaandeel van vijf procent. Tijd voor een feestje dus.

Maar het is niet allemaal goed nieuws. In Noord-Amerika gingen de verkopen namelijk juist onderuit. In ‘Murica zelf verkocht Alfa Romeo 2.390 units in Q1, waar dat er vorig jaar nog 3.291 waren. Canada was goed voor nog 167 Alfa Romeo’s en Mexico voor 9 stuks. Daar kan de Mexicaanse schoorsteen niet van roken.

Nu is het wel zo dat Alfa Romeo in Amerika nog niet de teennagel aanbiedt. Wat een beetje gek is, omdat Dodge wel de Hornet in het gamma heeft. De Hornet is zoals bekend een Tonale voor minder. Desalniettemin verwacht Alfa Romeo ook in Amerika de nodige Tonale’s te gaan slijten. Wij helpen ze het uiteraard hopen.