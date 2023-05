Autoblog Spot van de Week: Aston Martin Valkyrie

Spectaculairder dan dit gaan straatauto’s waarschijnlijk nooit meer worden.

De verbrandingsmotor loopt dan wel op z’n einde, intussen worden er nog wel een aantal van de gaafste motoren ooit gebouwd. Wat dacht je van de 4,0 liter V12 uit de Gordon Murray T.50 en de 6.5 liter V12 uit de Aston Martin Valkyrie, die respectievelijk 12.100 en 11.100 toeren kunnen draaien?

Vandaag gaan we het weer even over die laatste auto hebben. Het heeft heel lang geduurd voordat de Valkyrie er kwam, maar inmiddels rijden er eindelijk exemplaren op de openbare weg. Zo wist @WaltervG dit exemplaar te spotten bij een Duitse Tankstelle. Het is nog steeds moeilijk te geloven dat dit apparaat de openbare weg op mag, maar toch is het zo.

Desondanks blijft het circuit natuurlijk de plek waar de Valkyrie het best tot zijn recht komt. Daar kwam deze auto waarschijnlijk ook vandaan. Deze Valkyrie gaf namelijk vorige week een demo op de Hockenheimring (zie video onderaan het artikel). Op de passagiersstoel kun je de raceoverall nog zien liggen.

Ook grappig om te zien: net als in een raceauto kun je het stuur verwijderen om het uitstappen iets eenvoudiger te maken. Dat vergt sowieso de nodige lenigheid, gezien de ‘hoge instap’. Dit is geen auto voor de gemiddelde Aston Martin-klant op leeftijd.

Uiteraard is de Valkyrie ook in de verste verte geen Gran Turismo. Om het een beetje uit te houden in de cockpit moet je bijvoorbeeld een headset dragen. Dat is eigenlijk een hele slimme oplossing, want zo’n headset weegt toch een stuk minder dan geluidisolatie in de hele cabine.

Het is niet overdreven om te stellen dat de Valkyrie een van de meest bizarre straatauto’s ooit is. Deze spot verdient daarom zonder meer de titel Spot van de Week. @WaltervG krijgt daarom een mooie Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd.

Volgende week zondag kunnen jullie weer rekenen op een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Alle foto’s van deze Valkyrie bekijk je op Autoblog Spots!

Video: Belgian Motorsport