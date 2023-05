Groene Carrera GT is lekker uniek (en in Nederland!)

Met deze groene Carrera GT ben je lekker bijzonder bezig. En het ziet er ook nog eens geweldig uit, nietwaar?

De Porsche Carrera GT is een van de meest tot de verbeelding sprekende moderne klassiekers in de categorie supercars waar je oprecht een beetje bang voor bent. De combinatie van een mislukte Formule 1-motor en falend Le Mans-chassis leverde uiteindelijk dit meesterwerk op.

Een klein ‘smetje’: veel was er niet te kiezen bij de Carrera GT. Tegenwoordig heeft Porsche enorm veel mogelijkheden om je auto helemaal naar wens aan te kleden. Dat was met de Carrera GT niet echt het geval. Er waren een paar exterieurkleuren en een paar interieurkleuren. Dat was het wel. Ook was er maar één setje wielen, met centerlock-naven, dat dan weer wel.

Groene Carrera GT

Gelukkig is er tegenwoordig aftermarket een hele hoop mogelijk. In dit geval is Porsche centrum aan de slag gegaan met een Carrera GT. En nee, de auto is niet standaard gebleven. Maar de upgrades evenaren minimaal de fabriekskwaliteit en gaan er waarschijnlijk wel overheen. Dus er is geen reden om je zorgen te maken dat de auto minder is geworden, integendeel.

Bij Porsche Centrum Gelderland hebben ze 6 maanden aan dit project gewerkt. In eerste instantie is daar die kleur: Olive Green. Dat is een heel bijzondere tint, daar meeste groene kleuren wat donkerder zijn. Het is overigens geen simpel wrapje, neen! Het is een Claritycoat system. Daarmee kun j de auto spuiten in elk kleur die je maar wilt. Daarnaast is het ook een extra beschermende lak.

En als je het helemaal zat bent aan het einde, dan kun je het gewoon weer verwijderen en keer de originele lak weer terug. Voor de restwaarde is dat wil ideaal. Als je kijkt op hun website zie je alleen maar hele exclusieve sportwagens, dus we gaan er vanuit dat dit niet voor 699,95 euro voor elkaar is.

Zelfde chassis als auto Nick Heidfeld

Vervolgens is het chassis onder handen genomen. Net als Nick Heidfeld heeft Porsche Centrum Gelderland gekozen voor een schroefset van KW. De KW Variant 5 (V5) is specifiek voor de Carrera GT ontwikkeld, evenals de HLS4-kit. De KW V5 is de schroefset die je op veel manieren kunt afstellen naar wens. De HLS-4 kit zorgt ervoor dat je de neus omhoog kan doen bij drempels.

Verder zijn daar nieuwe velgen van de firma HRE. Dat is een bijzonder exclusief velgenmerk dat als een van de weinigen een setje heeft voor de Carrera GT. Vanwege de aparte maten en de naven zijn er niet veel fabrikanten die iets in de aanbieding hebben voor de Carrera GT. Zonder montage is de KW V5 kit al snel 20 mille en de HLS-4-kit zo’n 13 mille.

Nieuw interieur

De velgen lijken ons de HRE522M velgen te zijn. Deze staan ons inziens in het zilvergrijs iets beter dan dit zwart, maar smaken verschillen nu eenmaal. Bij HRE kun je kiezen uit 69 verschillende kleuren voor je velgen, dus er zit altijd wel iets van je gading bij.

Dan gaan we verder met het interieur, want dat is ook bijzonder gaaf gedaan. In plaats van de bekende zwarte bekleding (of rood), is er nu gekozen voor een combinatie van donkerbruin leer met pepita-stof voor de zittingen. Het is bijzonder fraai gedaan.

Wat de totale kosten zijn gewest voor de ombouw: geen idee. Bij elkaar zal het zeker wel richting de ton gaan, als het niet meer is. Maar ja, als je er een betje voorzichtig mee bent zal de waardestijging de komende jaren zijn werk doen en is het dus min of meer ‘gratis’. Deze groene Carrera GT is sowieoso een heel tof voorbeeld hoeveel je met een paar eenvoudige doch goed uitgewerkte modificaties kunt bereiken.

Met dank aan Mark Wegh en Porsche Centrum Gelderland!

