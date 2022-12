Dit zijn de duurste auto’s die in 2022 op kenteken zijn gezet

2022 was een absoluut recordjaar wat dure auto’s betreft. We zetten de 15 duurste op een rijtje.

Tot voor kort kwam het maar zeer zelden voor dat er iemand meer dan een miljoen betaalde om een nieuwe auto op Nederlands kenteken te zetten. Dit gebeurt echter steeds vaker. Sterker nog: in 2022 is het voor het eerst zo dat de hele top 10 met de duurste auto’s die op kenteken zijn gezet méér dan een miljoen kost.

2022 was dus een recordjaar wat dure auto’s betreft. Als klap op de vuurpijl is er voor het eerst een auto van meer dan €4 miljoen op Nederlands kenteken gezet. Dit is de duurste nieuwe auto ooit geregistreerd in ons land. Maar daar komen we zo op.

We beginnen eerst bij de nummer vijftien, en tellen vervolgens af naar de nummer één. Omdat er dit jaar zoveel peperdure auto’s zijn gekocht, doen we dus een top 15 in plaats van de gebruikelijke top 10.

Nog een kleine opmerking vooraf, wellicht ten overvloede: we kijken alleen naar nieuwe auto’s die op kenteken gezet. De drie LaFerrari’s en de twee 918 Spyders die dit jaar op kenteken zijn gezet tellen dus niet mee.

15. Ferrari 812 Competizione

€694.679

Waar in 2020 de duurste auto €706.000 kostte, zit in de 2022 de nummer 15 al bijna aan dit bedrag. Het betreft het nieuwste hardcore V12-model van Ferrari: de 830 pk sterke 812 Competizione. De eigenaar van dit exemplaar koos voor een opvallende uitvoering, die we niet gaan vergelijken met een Zweedse meubelgigant. Dat zou heel kinderachtig zijn.

14. Ferrari 812 Competizione

€700.875

De bekende verzamelaar Gerard van der Horst heeft ook in 2022 zijn hobby nog niet opgegeven. Aangezien hij eerder al een F12tdf kocht, mag ook diens opvolger niet ontbreken in zijn omvangrijke collectie. Zoals wel vaker koos Van der Horst voor de introductiekleuren: zilvergrijs met gele striping.

13. Rolls-Royce Phantom

€719.550

Van de nummer 13 hebben we helaas geen foto kunnen bemachtigen (ongeluksgetal enzo), maar het betreft een donkergroene Phantom. De eigenaar heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van het Bespoke-programma, want €719.550 is zelfs voor Rolls-Royce-begrippen heel veel geld. Terwijl het niet eens de versie met lange wielbasis is.

12. Ferrari 812 Competizione

€728.161

Op nummer 12 treffen we nog een 812 Competizione. Van de vier exemplaren die dit jaar op kenteken zijn gezet was dit de duurste. Het was tevens de duurste nieuwe Ferrari die in 2022 een Nederlands kenteken kreeg. Ook al is daar eigenlijk geen plek voor.

11. Ford GT

€856.164

Er heeft een tijdlang geen enkele Ford GT op Nederlands kenteken gestaan. Die van Jeroen van de Berg was namelijk in no-time weer geëxporteerd. Vorig jaar kwam er eindelijk weer eentje op Nederlands kenteken en dit jaar volgde nummer twee. Het betreft een lekker opvallend geel exemplaar. Met een prijskaartje van 8,5 ton is deze ruim 70 mille duurder dan de andere Ford GT.

10. Aston Martin V12 Speedster

€1.041.244

Aston Martin deed in 2022 goede zaken in Nederland, want ze verkochten maar liefst vijf V12 Speedsters. Die hadden stuk voor stuk een prijskaartje van ruim een miljoen. Er heeft nog nooit een automerk in Nederland zoveel auto’s verkocht in deze prijsklasse. Het goedkoopste exemplaar kostte €1.041.244. Helaas hebben we geen foto, we weten alleen dat ‘ie groen is.

9. Aston Martin V12 Speedster

€1.047.078

Van de nummer 9 hebben we wel een foto. Het betreft een zwarte V12 Speedster, met een opvallende gele streep over de hele lengte van de auto. Je kunt niet zien op de foto, maar ook de remklauwen zijn geel en de stiksels in het interieur. En het kenteken.

8. Aston Martin V12 Speedster

€1.082.395

De V12 Speedster is geïnspireerd op klassieke raceauto’s, dus wat er passender dan een klassieke livery? De kleur British Racing Green past natuurlijk ook perfect bij deze auto. Het getal 84 verwijst naar het productienummer. Dit betekent dat het een van de laatste exemplaren is, want er worden er maar 88 gebouwd.

7. Aston Martin V12 Speedster

€1.082.402

De volgende V12 Speedster is bijna identiek uitgevoerd aan nummer 8, op het racenummer na. De prijs is ook bijna exact gelijk: het verschil is een luttele €7.

6. Aston Martin V12 Speedster

€1.120.952

De laatste V12 Speedster uit dit lijstje is dit prachtige rode exemplaar. Dat betekent ook dat het de duurste is. De eigenaar heeft bijna €80.000 meer betaald ten opzichte van de goedkoopste V12 Speedster. Maar goed, als je zoveel geld uitgeeft aan een auto maakt 80 mille meer of minder ook niet uit.

5. Lamborghini Countach

€2.662.241

Op nummer vijf treffen we opnieuw een auto aan van Gerard van der Horst. Hij was de enige Nederlander die een nieuwe Countach op kenteken zette. Dat geintje kostte hem ruim €2,6 miljoen, ook al is het een hybride. De Countach is ongeveer net zo duur als de Sián die hij vorig jaar op kenteken zette. Qua techniek zijn de auto’s vrijwel gelijk, het verschil zit ‘m in het koetswerk.

4. Aston Martin Valkyrie

€3.201.246

Het kon niet op bij Aston Martin, want er is dit jaar ook een Valkyrie op kenteken gezet. Dit was de echte klapper, met een prijskaartje van €3,2 miljoen. Voor dat geld heeft de eigenaar ook écht iets bijzonders. Dichter bij een F1-beleving ga je niet komen in een straatauto. Sterker nog: qua geluid overtreft de Valkyrie moderne F1-auto’s.

3. Bugatti Chiron

€3.622.222

Ook Bugatti Leusden kan tevreden terugkijken op 2022, want er werden maar liefst drie nieuwe Chirons op kenteken gezet. Dit matzwarte exemplaar was er één van. De eigenaar is een vaderlandslievend man, want de auto is uitgevoerd met diverse oranje accenten aan de buitenkant en een oranje interieur.

2. Bugatti Chiron

€3.636.742

Bugatti Chiron nummer twee is niet veel duurder dan de eerste, maar de uitvoering is wel wat specialer. Deze auto is namelijk volledig uitgevoerd in blauw carbon. Bugatti-blauwe remklauwen en een dito interieur maken het af.

1. Bugatti Chiron

€4.064.477

€3,6 miljoen is al belachelijk veel geld voor een auto, maar het kan nog gekker. In 2022 is er namelijk ook een Chiron op kenteken gezet die meer dan €4 miljoen heeft gekost. Dit is niet alleen de duurste auto van 2022, maar tevens de duurste auto ooit geregistreerd in Nederland.

Het Nederlandse kenteken is niet zichtbaar op de foto hierboven, maar het gaat om de voorste auto. Aan de goudkleurige accenten kun je zien dat het een Chiron L’Ebe is. Dit is het uitzwaaimodel van de Chiron, die gelimiteerd is tot drie stuks. Dat verklaart dus het absurd hoge prijskaartje.

Bij elkaar opgeteld kosten de 10 duurste auto’s €21.519.755. Ook dat is een record. De top 10 duurste auto’s van 2021 kostte ‘slechts’ €15.325.968, terwijl dat helemaal geen slecht jaar was voor dure auto’s. Wat nou, Nederlanders zijn zuinig?