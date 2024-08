Autoblog video: deze BMW M2 heeft ALLE M Performance opties

Wat als je alle opties aankruist in de M Performance catalogus voor de BMW M2? Dit!

Een BMW M2 van extra opsmuk voorzien kan natuurlijk via derde partijen. Tuners te over wat dat betreft. BMW heeft liever dat je het bij de M Performance catalogus houdt. Want ook bij de Duitse autofabrikant zelf kun je terecht voor van alles en nog wat.

In dit geval rijden we in een BMW M2 met ALLE M Performance opties. In totaal zit er voor maar liefst 30.000 euro aan extra’s op de dikste 2 Serie. Van een opvallende spoiler tot een carbon splitter en van diffuser tot de spiegelkappen.

Wat je dan krijgt is een aardig verbouwde M2. In deze video laten we alle BMW M2 M Performance modificaties tot in detail zien. Inclusief het prijskaartje!