Red Bull gaat auto aanpassen zodat ook Perez er iets mee kan

Red Bull Racing geeft aan de RB20 aan te gaan pakken zodat ook Sergio Perez “de auto kan gebruiken”.

Na de Grand-Prix van België maakte het Red Bull Racing team duidelijk dat Sergio Perez voorlopig zijn stoeltje naast Max Verstappen mag houden. Sterker nog, ze mochten hem niet eens ontslaan.

Dus ook na de zomerstop verschijnt Checo aan de start met een Red Bull. Probleem is alleen dat de RB20 dit seizoen niet de dominantie heeft ten opzichte van de rest van het veld zoals vorig seizoen. Max Verstappen heeft de schade kunnen beperken tot nu toe, maar Perez wist sinds de race in Imola slechts 28 punten te verzamelen.

Red Bull past auto aan voor Perez

Dat betekent dat in het constructeurskampioenschap het niet zo crescendo gaat. Sergio Perez is hard nodig om McLaren van het lijf te houden. Maar wat zou het team kunnen doen om de Mexicaan uit zijn vormdip te halen?

Nou de verdere upgrades van de RB20 gaan dit seizoen er op gericht zijn dat ook Sergio Perez er gebruik van kan maken. Maar de auto is toch niet alleen voor Max Verstappen gemaakt? Nee, maar het streven is om niet alleen de snelste auto op de grid te zetten, maar ook eentje die bruikbaar is voor beide coureurs.

Sergio Perez kan er geen bal van

In een interview met Autosport.com geeft technisch directeur Pierre Wache (nog niet opgestapt) van Red Bull aan dat verdere updates aan de auto in 2024 de prestaties van beide coureurs zou moeten verbeteren.

Als hem vervolgens wordt gevraagd of dat betekent dat Perez meer moeite heeft dan Verstappen als de RB20 wat moeilijker te rijden is antwoord Wache eerlijk:

Een deel van de verklaring zou kunnen zijn dat dat klopt. Ouch. Pierre Wache geeft toe dat Checo er geen bal van kan.

Verder legt hij uit dat het team “enige tendenzen” heeft opgemerkt waardoor Sergio Perez meer moeite lijkt te hebben met de wegligging dan Max. Dat gaat dieper dan zijn intrinsieke tempoverschil. Kortom, eigenlijk schiet hij tekort. Dus gaat het team het materiaal aanpassen.

Als de updates namelijk meer op de tweede coureur worden aangepast kan Max er nog altijd prima mee uit de voeten is de redenatie. Dat zou natuurlijk best eens kunnen kloppen.

We zijn benieuwd hoe de nieuwe strategie uit gaat pakken. We gaan het voor het eerst zien als het hele Formule 1 circus na de zomerstop neerstrijkt in Zandvoort. Er zijn nog kaartjes.