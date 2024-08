Binnenkort bij Domeinen: Lamborghini en twee Porsches

Binnenkort bij Domeinen, de Lamborghini en de twee Porsches van een vrouw die denkt dat ze CEO is, maar gewoon een uitkering trekt.

Af en toe kom je toch pareltjes tegen hoor. Wat te denken van de Rotterdamse Siham M. Een dame met een bachelor diploma in de rechtsgeleerdheid dacht dat ze CEO was van een écht bedrijf en leefde ook als zodanig.

De dame in kwestie staat op dit moment terecht, want dat hele bedrijf bleek niet te bestaan. Toch bulkte ze van het geld. Zo stond er een Lamborghini van drieëneenhalve ton voor de deur (niet het exemplaar van de foto, die is ter illustratie), was ze in het bezit van twee Porsches en lag haar hele penthouse vol met Louis Vuitton tassen.

Fout geld

Allemaal betaald met fout geld, aldus het OM. Wat hen betreft werkte de mevrouw in kwestie helemaal niet. Volgens de advocaat van S. is ze slachtoffer van een meesteroplichter Jozef D. die haar liet geloven dat ze een succesvolle CEO van een kledingbedrijf was.

Ondertussen woonden de beide tortelduifjes in een penthouse waar iedere maand 4.000 euro voor moest worden neergeteld. Het enige legale inkomen dat justitie kon vinden was een bijstandsuitkering van D. Lekker verhaal. Die Jozef D. zit inmiddels overigens in Dubai buiten bereik van justitie. Luxe te leven.

België

Het geld voor de dikke auto’s zou uit België komen zo lezen we in het Brabants Dagblad. De twee zouden daar betrokken zijn geweest bij miljoenenfraude die hen geen windeieren heeft gelegd. De miljoenen euro’s die het heeft opgeleverd werden dus omgezet in exclusieve auto’s. Living the dream.

Het OM gelooft er helemaal niets van dat deze vrouw werkte als CEO voor een kledingbedrijf dat niet blijkt te bestaan en eist twee jaar cel. Daarna mag ze overigens naar onze zuiderburen voor een pittige rechtszaak in verband met die miljoenenfraude.

En die Lamborghini en de Porsches? Die staan alvast bij Domeinen. Als de uitspraak over twee weken in haar nadeel is, dan worden ze verkocht. Dat wordt dus Domeinen in de gaten houden. De vrouw zelf is overigens grieperig en dus niet aanwezig in de rechtszaal. En ook niet thuis te vinden…