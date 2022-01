Autoblog wenst je een gelukkig 2022!

Zo, ook 2021 is er eentje om nog eens aan terug te denken. Maar welkom 2022!

Allereerst natuurlijk alle geluk en gezondheid voor 2022 van Team Autoblog voor jullie: de Autobloglezers en jullie familie en vrienden.

Het wordt alleen maar beter in 2021 schreven we op 1 januari van het vorige jaar. Of dat voor jullie zo is geweest, we hopen van wel! Maar meer plezier en geluk is altijd welkom en dat wensen we jullie!

Voor Autoblog was 2021 een jaar met een aantal veranderingen. Een nieuw logo, maar ook de lancering van Autoblog.nl/spots. Natuurlijk zagen we ook redacteur @nicolasr terugkeren en hebben we aan het einde van 2021 @bart aan ons presentatieteam toegevoegd. En dat team zal nog verder uitgebreid worden in 2022.

Natuurlijk willen we ook jullie de bezoekers bedanken. Jullie wisten Autoblog erg goed te vinden. Zo goed dat we in november van dit jaar ruim 2.7 miljoen unieke bezoekers op onze website hadden. En op het moment dat je dit leest hebben we net december 2021 afgerond en stond de teller voor die maand ruim boven de 3,5 miljoen.

Wederom een mooie groei ten opzichte van 2020 waar we trots op zijn en het hele team hard voor heeft gewerkt. Bedankt @wouter, @willeme, @jaapiyo, @rubenpriest, @machielvdd, @Loek, @bart, @nicolasr en natuurlijk @martijngizmo .

Een apart bedankje voor de vele tipgevers is ook op zijn plaats. Autoblog haalt zijn autonieuws uit alle hoeken en gaten van de wereld, mede met jullie hulp! [email protected] blijft daarvoor het aangewezen e-mail adres.

En natuurlijk staat er nog het een en ander op stapel voor Autoblog in 2022. Daarover binnenkort meer.

Veel geluk in 2022!