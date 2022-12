Pak er maar een Fischerman’s Friend bij, want deze dure auto’s zien wij niet meer terug in 2023.

Het jaar 2022 is bijna afgelopen. Ondanks dat sommigen niet kunnen wachten op 2023, willen we eventjes stilstaan bij de modellen die in het nieuwe jaar niet terug zullen keren. Elk jaar zijn er wel een paar modellen die uit productie gaan zonder dat er een opvolger voor komt.

Maar de laatste tijd gaat het heel erg hard. Dermate hard dat we twee overzichten voor je hebben. Een van de betaalbare auto’s die we niet meer terug zien in 2023. Die kon je gisteren lezen (nu nog steeds overigens). Voor nu hebben we ook de dure auto’s die niet meer terugkeren in 2023.

Audi S4/S5/S6/S7

Audi is bijna klaar met diesel. Sterker nog, sinds 1 april zijn ze helemaal ermee gestopt in ons land. Uiteraard zijn de redenen vrij logisch. Alles wordt elektrisch en JUIST de TDI-motoren duwden de dieselmotor in een stroomversnelling naar de afgrond. Maar toch willen we alle vier de auto’s benoemen. Want wat zijn ze tof. Ergens klopt de combinatie ‘dikke Audi met overbemeten diesel’ heel erg goed. Niet alleen betekent het het einde voor alle zelfontbranders voor Audi, maar ook voor de S4, S5, S6 en S7. Daar zijn wel benzineversies van, maar die worden niet in Europa geleverd.

Bentley Bentayga W12 Speed

Dit is slechts een motorisering. Eentje waarvan we al wisten dat het einde eraan kwam. En ja, we weten dat de basis van deze motor een VR6 van Volkswagen is. De W12 gaan we enorm missen omdat de discrete powerhouse de signatuur van Bentley was. Een subtiel exotisch geluid met een bijzonder timbre, altijd op de achtergrond. Haal dat weg en je houdt een Bentley Bentayga over met een motor die ook te vinden is in een Urus, Q7 of Cayenne. Dat komt vaker voor, maar het draagt niet bij aan de unieke merkbeleving.

Acura NSX

Vorig jaar noemden we de Honda NSX in Europa al, nu is ook het einde van de Acura NSX hier. Dat zijn natuurlijk dezelfde auto’s, alhoewel het iets anders ligt dan voorheen. De eerste generatie NSX werd in Japan gebouwd en de US exportversies heetten Acura NSX. Met de huidige generatie is het andersom, die wordt in de Acura-fabriek gebouwd en de auto is ook voornamelijk als Acura verkocht. De laatste serie waren de Type-S modellen, met 600 pk, straffer onderstel en directe besturing, onder andere.

Ford GT

Ongelooflijk maar waar, de Ford GT is enkele malen in Nederland bij een dealer afgeleverd. Een paar jaar lang konden we daar melding van maken als dat gebeurde. Dat niet alleen, er zijn een hoop (echte een hele hoop) speciaaltjes van gebouwd. Dermate veel dat je de klok erop gelijk kunt zetten dat collega @Loek er een overzicht van gaat maken. In tegenstelling tot veel andere Fords was het nooit de bedoeling om er heel erg veel van te bouwen. Met een productie-aantal van 1.350 is dat uitstekend gelukt.

Lexus RX-L

Nu weten we niet zeker of deze versie terugkomt, maar het ziet er niet naar uit. De Lexus RX-L was een een langere Lexus RX. De extra lengte had een paar voordelen. Met name qua design, de drukke lijnen en vouwen kwamen beter tot hun recht op een langere auto. Nu hebben ze de nieuwe Lexus RX al een strakker exterieurdesign van huis meegegeven, dus is een L-versie niet direct nodig. Oh, en Lexus, de volgende keer als je een langere versie maakt, maak de wielbasis groter. Dan hebben de achterpassagiers er ook iets aan.

Kia Stinger

Ja, eigenlijk hoort deze auto niet in dit lijstje terug. Zó duur kan een Kia Stinger toch niet zijn? Nou, dus wel. Als je ging voor de V6 in GT-uitvoering, dan was je een ton kwijt. Een ton! Nu kreeg je alsnog waar voor je geld met dank aan een zeer rijke standaarduitrusting en een potente aandrijflijn. Maar toch, een ton is er gortig. De goedkopere modellen (er waren ook viercilinders) werden eerder al geschrapt. Je kan de Kia Stinger het beste zien als een soort Koreaanse Alfa Giulia Spaceback. In technisch opzicht net te verouderd om mee te kunnen komen met de hedendaagse concurrentie. In beide gevallen zijn het steengoede occasions. Maar ja, je hebt geen occasion als iedereen de auto nieuw vergeet te kopen.

Lamborghini Aventador

Ook dit is geen verrassing natuurlijk. De Lamborghini Aventador was al een beetje op leeftijd. De laatste paar exemplaren worden op dit moment gebouwd. De Aventador zal de laatste Lamborghini zijn met enkel en alleen een V12. Dat is een significant afscheid, want het merk begon ooit met een V12 in de Lamborghini 350GT. Die had nog de Bizzarini V12 die men bleef doorontwikkelen tot de Murcielago. De V12 in de Aventador is dus redelijk vers en zullen we terugzien in de opvolger, maar dan met een elektromotor om de CO2-uitstoot een beetje in te dammen.

Lotus Elise, Evora en Exige

Ja, joh, draai even bij drie modellijnen de nek om. In principe is het begrijpelijk, de Emira vervangt deze alledrie en hierna kan Lotus zich gaan focussen op elektrische auto’s. Alhoewel het heel goed klinkt en erop lijkt dat Lotus eindelijk een voortrekkersrol gaat spelen. Maar het is wel jammer dat de kleine lichtgewicht sportauto’s zullen verdwijnen. Elektrische auto’s kunnen namelijk niet licht zijn (want je hebt loodzware accu’s nodig). Nu kun je je afvragen hoe levensvatbaar de oude filosofie van het geplaagde Lotus is, dus waarschijnlijk zal het ze financieel beter afgaan op deze wijze (elektrische SUVs en hypercars), maar met name de eenvoudige lichtgewicht Elise is een icoon dat helaas nooit meer zal terugkeren.

Mercedes-Benz C63 AMG

Maar er is toch een nieuwe Mercedes-AMG C63 E Performance? Ja, dat klopt! Maar kom om op, dat is een compleet ander idee qua auto. Alsof 2 Unlimited bestaat uit 2 vrouwen die niet Ray en Anita zijn. De C63 was er in 2021 al uit, maar je kon nog een tijdje de Coupé- en cabrioletversie krijgen. Ook die zijn nu er nu uit. Overigens kunnen we die twee ook benomen, want beide worden opgevolgd door de CLE en geen C-Klasse coupé of cabriolet. De C63 gaan we nog het meest missen vanwege de branie en dat overdonderende geluid. Ja, de nieuwe is sneller op de sprint, maar is dat relevant? Of leuk?

Mercedes-AMG GT Roadster (R190)

Dat de AMG GT eruit ging, was bekend. Er zijn meerdere opvolgers voor geweest. De AMG GT Coupé krijgt straks een opvolger die als het goed is weer concurreert met de Porsche 911. Helaas komt daar geen roadster van. De Mercedes-AMG SL lijkt een opvolger daarvan, maar dat is een grotere, zwaardere en luxere auto. De AMG GT Roadster was een soort moderne Shelby Cobra. Twee stoelen, een lange nieuws en een heel krachtige V8. We gaan ‘m missen.

Volvo V90 Cross Country

Soms proberen mensen ons te overtuigen dat ze een crossover NODIG hebben. Uiteraard mag dat, maar in principe kun je met zo’n Cross Country alles wat een crossover-SUV ook kan. De Volvo V90 was als CC extra geschikt. Een heel erg dynamische 5 Serie-killer is het niet,maar dat was bedoeling ook niet van deze Volvo.

Maar als comfortabele alleskunner komt de V90 Cross Country uitstekend tot zijn recht. Het enige echt grote nadeel ten opzichte van de XC90 is dat Cross Country geen derde zitrij heeft. Voor Nederland was het gemis van een plug-in hybride-aandrijflijn te groot. Wederom een geweldige occasion en een van de fijnste vakantie-auto’s die we ons voor de geest kunnen houden.

