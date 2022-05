De nieuwe Autoblog apps voor iOS en Android

Eindelijk…. Ja, we vinden zelf ook dat het lang heeft geduurd.

Om maar eerst met het goede nieuws te beginnen: onze apps zijn weer helemaal strak getrokken. Als je ze meteen wilt downloaden, hij is er in twee smaken: de Autoblog Android en de Autoblog iOS app.

Technical debt

We hebben al ettelijke jaren apps voor zowel tablets en smartphones. Dan lijkt het natuurlijk een appeltje-eitje om die apps te updaten en te voorzien van alle gave features die Apple, Google en consorten hebben verzonnen. De praktijk bleek weerbarstiger. De technische basis van Autoblog, Apparata en de apps bleek nogal wankel. Om onze ontwikkelaars te quoten: we hadden nogal een technical debt opgebouwd. Een schuld die we eerst maar eens moesten inlossen.

Duct tape en PUR schuim

Normaliter bouw je je programmatuur zo, dat bij een aanpassing niet de rest direct omdondert. Voor degenen van jullie die wat minder in de ICT zitten, het HELP mijn man is een klusser gehalte was tot voor 3 jaar geleden wat te groot. Je kunt dingen prima repareren met duct tape en PUR schuim. Eenmalig dat wel en daarna krijg je het wellicht nooit meer los. Nou dat was er dus aan de hand met veel van onze programmatuur. Duidelijk?

Spots, Autojunk en de performance van de site

Om met het laatste te beginnen: prestaties zijn altijd relatief en afhankelijk van welk device je gebruikt. Toch zien we aan onze metrics aan de achterkant dat de performance van de site grote stappen heeft gemaakt. Dat vertaalt zich ook terug in een verdubbeling van het aantal (unieke) bezoekers per maand. Gemiddeld zijn het er meer dan 2 miljoen per maand, met pieken die nog veel hoger liggen.

Inmiddels hebben we ook Autojunk omgekat tot Autoblog Spots. Dat betekent dat we daar ook weer meer leuke dingen kunnen doen, zoals de verkiezing van de Autoblog Foto van de Maand en andere gave spots weer uitlichten op de homepage.

Enthousiast geworden? We kunnen het ons voorstellen. Het is een zin die ik elke keer lees bij een bepaalde makelaar in Rotterdam. Lekker fout, maar ik moest het de tekst een keer gebruiken. Downloaden van de Autoblog apps kan in ieder geval vanaf nu: Android en de iOS app.