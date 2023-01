Automotive hoogtepunten van de redactie (deel 1)

Op persoonlijk gebied hadden de Autoblog redacteuren natuurlijk ook automotive hoogtepunten.

Aan het einde van het jaar ga je terugblikken. Doen we ook op de redactie. En dan hebben we het niet geheel toevallig over auto’s. Ja, gek hè. Iedere Autoblog redacteur heeft zo zijn eigen automotive hoogtepunten. In dit artikel komen ze aan het woord. Dit is deel 1, met de hoogtepunten van Ruben, Michael, Michel en Nicolas!

Ruben

Ik hoef niet lang na te denken over mijn automotive hoogtepunt van 2022. Dat is natuurlijk de aankoop van de Maserati GranTurismo MC Stradale geweest samen met mijn broer, afgelopen zomer. Na inmiddels vier maanden bezit tovert deze auto nog steeds een glimlach op mijn gezicht alsof ik er voor het eerst in rij.

De online aankoop via Collecting Cars, het ophalen in Zweden en meteen een roadtrip van 1.200 kilometer terug naar Nederland. Een absoluut avontuur, iets waar je van droomt en om het ook nog eens werkelijkheid te laten worden is natuurlijk goud.

De Maserati was niet het enige hoogtepunt. Dit jaar heb ik mijn Audi S3 verkocht, echter niet voordat ik er een mooie roadtrip naar Monaco mee maakte in juni van dit jaar. Deze roadtrip, met een route door Zwitserland, was geweldig en het rijden naar en rondom Zuid-Frankrijk blijf ik leuk vinden. Voor herhaling vatbaar!

Ik heb enorm veel zin in 2023 en de eerste roadtrip staat al in de agenda. Over twee weken stap ik in de auto voor een rit naar het Pas-de-Calais departement in Frankrijk. Proost!

Michael

2022 stond qua persoonlijke mobiliteit vooral in het teken van lekker doortokkelen in de Lease Mazda CX-5 en het zal jullie niet verbazen: nothing to report there! We hebben de trekhaak goed in gebruik gehad om de Junkyard racer naar Assen te sleuren en onlangs nog om de Porker van @wouter van de ene plek naar de andere te slepen (ja, dat kon net qua gewicht). Verder heb ik dit jaar wel genoten van de Mercedes EQB als duurtester. Volgens sommigen op de redactie te comfortabel en niet dynamisch genoeg. Maar hij beviel mij perfect. Iedereen stelt zo zijn eigen eisen aan een auto natuurlijk.

Na lang dubben gingen we dit jaar richting zon met diezelfde elektrische EQB. Het was niet zo’n avontuur als vooraf door sommigen voorspeld. Maar helemaal zonder slag of stoot ging het nu ook weer niet. Frankrijk mag nog wel wat extra laadinfrastructuur gebruiken, dat was wel een klein dieptepuntje.

De fijnste auto waar ik in heb gereden was wederom de Alpine A110, ik kan er niets aan doen. Blijft voor mij de ideale combinatie van plezier en gebruiksgemak. Voor 2023 hoop ik nu eindelijk eens in de nieuwe Morgan Super 3 te gaan rijden.

Michel

Mijn persoonlijke hoogtepunt op automotive gebied is natuurlijk dat ik in 2022 voor Autoblog ben gaan schrijven ;-). In die hoedanigheid heb ik ook de mogelijkheid gekregen om onder andere mijn passie te delen over mijn klassieke Citroën 2CV. Vervolgens hebben jullie daar als Autoblog lezers nog naar gekeken ook!

Een klein dieptepunt op Automotive gebied viel samen met mijn passie voor Italië. Zoals de oplettende lezer weet is er één hele vreemde eend in de bijt in de Autoblog Garage en dat is mijn Toyota HiAce uit 2006. Het beste dat daar over te melden is zou misschien zijn dat hij dezelfde 2,5 liter dieselmotor heeft als een Land Cruiser én dat hij bij ruim 350 duizend kilometer op de teller vrijwel probleemloos is. Behalve dan op de terugweg uit Italië… mei dit jaar. Toen viel na het tanken vlak voor de grens opeens de dieseltank er onderuit… Beugels doorgeroest na al die kilometers en 15 jaar Nederlandse pekel… Plaatselijke garage er met spanbanden weer ondergezet en door naar Nederland!

Nicolas

Bij mij automobiele hoogtepunt van 202 zul je al snel denken aan de aanschaf en het genieten van mijn Porsche Boxster. Op zich klopt dat, maar ik merkte dat ik pas echt heb genoten van een recente rit van Nederland naar de Costa Blanca in mijn ouwe trouwe Cayenne diesel. In totaal 16 uur en 7 minuten over gedaan en dan na ruim 2000 kilometer uitstappen zonder rugpijn of wat dan ook. En ja, ik was de enige die reed. Sterker, ik was de enige in de auto. Toen wist ik weer waarom ik autorijden zo leuk vind! Zo maken ze ze niet meer.

En het hoogtepunt qua Autoblog? Simpel… Alles. Ben na alle tijd dat ik mag schrijven voor deze heerlijke site nog altijd blij als ik weer achter mijn computer stap om te beginnen. Komt natuurlijk ook door de collega’s. Allemaal! Gelukkig nieuwjaar alvast!