Autoblog Zandvoort Track Experience 26 maart! - Autoblog.nl

Aanstaande vrijdag 26 maart hebben we een super mogelijkheid om op het nieuwe circuit van Zandvoort te rijden in samenwerking met BMW Driving Experience. Meld je nu aan!

Het heeft lang geduurd, maar inmiddels mogen er weer rijopleidingen worden gegeven.

Wat gaan we doen?

In samenwerking met BMW Driving Experience gaan we op vrijdag 26 maart 2021 een gave Track Experience op Circuit Zandvoort organiseren, waarbij jij zelf uitgebreid op het circuit gaat rijden.

Altijd al zelf op het nieuwe Formule 1 circuit willen rijden? Dan is dit jouw kans! Op vrijdag 26 maart 2021 kunnen wij namelijk deze wens in vervulling laten gaan. Op het vernieuwde Circuit Zandvoort leren wij je onder begeleiding van onze BMW Driving Experience instructeurs om het maximale uit jezelf en de BMW modellen te halen.

Vanzelfsprekend bereiden wij je hier samen met de instructeurs van BMW Driving Experience goed op voor. Dit doen we door meerdere spectaculaire onderdelen op het terrein van BMW Driving Experience. Daarna komen deze onderdelen goed van pas op het Circuit. De gehele training vindt plaats in BMW’s van het BMW Driving Experience. Jouw eigen auto blijft dus veilig op de parkeerplaats staan.

In een BMW train je de ideale lijn door de instructeur in de snelle pace car heel precies te volgen – onder meer in de nieuwe kombochten. In steeds snellere formatierondes onder begeleiding van de gecertificeerde instructeur in de pace-car. Een perfecte manier om het Circuit te ervaren. De begeleidende instructeur geeft continue tips en tricks gedurende de rondes. Na deze sessie zal jij een stuk beter je weg kunnen vinden over het Circuit Zandvoort. Een unieke ervaring die je nog lang zal bijblijven!

Dit komt allemaal aan bod in dit middagprogramma. Aan het einde van de Experience krijg je een certificaat mee zodat iedereen weet dat jij een serieus potje kunt sturen.

We starten vrijdag omstreeks 14.00 uur en we sluiten af rond 19.00 uur, zodat iedereen nog op tijd naar huis kan!

Zoals gezegd: we maken gebruik van de BMW’s van BMW Driving Experience (verschillende modellen waaronder de 320i cursusauto’s), dus je eigen auto kan gewoon op het parkeerterrein blijven staan!

Waar kun je boeken?

Deze Autoblog Zandvoort Track Experience kan je boeken in de Autoblog Shop. Er is natuurlijk vanwege de huidige maatregelen maar een beperkt aantal plekken. Dus wees er snel bij. Niet in de laatste plaats omdat het ook al aanstaande vrijdag is ;-).

Heb je vragen over deze Autoblog Zandvoort Track Experience, stuur ze dan naar [email protected]