Deze 8 Porsche 911 smaakjes zijn er nog niet - Autoblog.nl

Maar moeten deze Porsche 911 smaakjes er wel komen?

Het is misschien wel de meest iconische sportauto’s uit Europa, de Porsche 911. De negen-elf is een beetje wat de Corvette is voor de VS en de GT-R voor Japan. Het is alweer twee jaar geleden dat de nieuwste generatie (992) op de markt verscheen. Wie nu op de website van Porsche kijkt, zal zien dat er een enorme keuze is als je een 911 wil hebben. Een standaard 911 met achterwielaandrijving is waarschijnlijk de meest zeldzame doch pure 911.

Porsche heeft met de 996 en 997 ontdekt dat hoe meer versies er zijn voor de 911, hoe beter het is. Net als de VVD is het niet zo dat ze daarbij hun eigen producten be-concurreren. Integendeel, in Europa is de Porsche 911 de enige stabiel verkopende sportwagen in het midden- en hogere segment.



















Op dit moment zijn de volgende 911 smaakjes beschikbaar: Carrera, Carrera 4, Carrera S, Carrera 4S, Turbo, Turbo S en GT3. Dan zijn er ook nog enkele smaakjes nog niet aanwezig, maar wel bevestigd. Denk aan de 911 GT3, GT3 RS en de 911 Carrera T. Die zullen ter zijner tijd nog komen. En toch is er ruimte voor meer. We hebben onze fantasie de vrije loop gelaten en bedachten deze overbodige doch wellicht interessante 911 – uitvoeringen:

Porsche 911 Carrera met handbak

Ok, dit is niet echt een uitvoering of een apart 911 smaakje, maar wel een belangrijke versie die mist. Er is namelijk al een Porsche 911 Carrera in basis-trim. In principe biedt deze auto alles wat je maar nodig kunt hebben in een 911. Dat is stiekem al jarenlang zo. Het enige nadeel is dat je standaard vast zit aan een automaat.

In Nederland is dat niet vreemd, want de automaat was sowieso goedkoper (vanwege de lagere uitstoot). Ondanks dat de PDK bijzonder goed in zijn soort is, blijft het een automaat. Ook weegt de PDK-transmissie een stukje meer dan een eenvoudige handbak. Hopelijk komt de 911 Carrera T wel met Carrera 2-motor en en handbak.

Porsche 911 T 4.0 Club Sport

Daarmee komen we uit bij deze versie. Dit misschien de droomversie die we allemaal willen hebben. Aanvankelijk leek het naar aanleiding van de geruchten erop dat de 991 Carrera T een kale GT3 zou worden. Helaas was het een iets anders gespecificeerde Carrera. Niets mis mee, maar er was simpelweg meer potentie.

Daarom doen we maar even een verzoekje aan Porsche: een 911 Carrera T 4.0 met de motor uit de Cayman GTS 4.0, een kaal interieur en verder niets. Een soort club sport, zo u wil. Hopelijk brengt Porsche deze uitvoering binnen een paar jaar uit, dan kan @jaapiyo ‘m over 15 jaar verwelkomen in de Autoblog garage!

Porsche 911 GT2

Dit is een heel erg vreemde. De favoriete 911 van ondergetekende is de 911 GT2. Sinds de 997.2 bestaat deze variant niet meer. De GT2 is min of meer vervangen door de GT2 RS. Logisch, mensen die een GT2 wilden hebben, houden vaak van opvallen. Maar dat was zo leuk aan de 911 GT2. De auto zag er nauwelijks sneller uit dan de 911 Turbo, maar was lichter en sterker.

In veel gevallen was het ook een doodeng apparaat om snel te rijden. Natuurlijk, de nieuwe 911 Turbo is misschien wel de ultieme allround-sportwagen. Maar de 911 voegt daar helfdhaftigheid aan toe. Je moet nog echt werken om het beste eruit te krijgen. Doe je dat, dan is het een bizar snelle auto. Althans, dat zou het kunnen zijn als Porsche het GT2-recept zou toepassen op de 992.

Porsche 912 2.5

Uiteraard is dit 911-smaakje tegen beter weten in. Voor wie de Porsche 912 niet kent, dat was een auto die een tijdje diende als instap-Porsche. In plaats van een zescilinder boxer, had de 912 een 1.6 of 2.0 viercilinder boxer uit de Porsche 356. Het is een van de weinige auto’s die na lange tijd terugkeerde.

Toen de 914 uit productie ging, bleef de auto in de showrooms staan tot de 924 op de markt verscheen. In principe zou Porsche het nog een keer kunnen doen. Het is niet zo dat Porsche een enorm aantal viercilinder boxermotoren verkoopt: de 718 is niet het grootste succes allertijden voor het merk uit Zuffenhausen. Dat is meteen de reden waarom de 912 er nooit meer zal komen, de 718 bedient dat gedeelte van de markt.

Porsche 911 E

De kans is zeer aannemelijk dat Porsche de 911 als laatste gaat elektrificeren. Maar kan Porsche daar niet gewoon eerder mee beginnen? Porsche bouwt enorm goede auto’s en met de Taycan hebben ze bewezen ook uitstekend sturende EV’s te kunnen bouwen, met name de versie met achterwielaandrijving. Een 911 zal uiteraard geen zescilinder-boxer hebben, maar ze kunnen de accupakketten achter de achteras leggen voor een bijzondere doch herkenbare balans?

Ook zijn er veel kwaliteiten van een EV die best aanwezig mogen zijn in een Porsche. Daarbij is de Taycan wellicht iets te vel vlees noch vis: niet de ruimte van een Panamera noch de écht sportieve inborst van een 911. Als ze het gewicht weten te beperken tot zo’n 1.600-1700 kilogram heeft Porsche een winnaar in handen. Overigens is een elektrische 911 niet nieuw: Ruf bouwde ‘m een tijdje geleden al.

Porsche 911 Turbo Targa

De Porsche 911 Targa is voor velen de ultieme 911. Alle voordelen van een cabrio en coupé ineen. Nu kun je daarover twisten, maar voor de normale gebruiker gaat die vlieger wel op. Echter, het aantal smaakjes is nogal beperkt. Zo zouden we graag een achterwielaangedreven 911 Targa 2 wil zien. De 911 Targa is nogal zwaar (zwaarder dan de Cabrio!), dus een versie met achterwielaandrijving is erg welkom.

En als je dan toch bezig bent, doe een Turbo. Dat is misschien wel de ultieme 911 tot de tweede macht. In de jaren ’80 maakte BB (een tuner) Turbo Targa’s en van de 991 heeft Ruf een Turbo Florio gebouwd. Deze kon je specificeren zoals je zelf wilde: met 630 pk, handbak en achterwielaandrijving!

Porsche 911 Targa GT3

Nu we het toch over Targa’s en 911 smaakjes hebben, kunnen we even doorpakken. Want een 911 Targa in GT3 uitmonstering. Gaat dat werken? Er is wel een 911 GT3 Cabriolet, alleen heette die destijds nog Speedster. Maar kun je dat recept toepassen op een Targa? Nou, nee, eigenlijk niet.

Daar is de Targa misschien te zwaar voor. Maar zó licht is een GT3 tegenwoordig toch niet meer. Ares Design heef ooit een ‘Targa GT3’ gebouwd, maar dat was niet helemaal een juiste conversie. Ja, de Targa kreeg een GT3 koetswerk, maar behield zijn 3.0 zescilinder turbomotor.

Kortom, dit waren enkele hersenspinsels van onze kant uit van Porsche 911-smaakjes die er nog niet zijn, maar wel mogen komen. Uiteraard zijn wij op de redactie enorm benieuwd naar de smaakjes die jij kunt bedenken en/of heel erg mist. Laat het weten, in de comments.