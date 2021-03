Video: Wouters BMW 535i xDrive - introductie - Autoblog.nl

Een update voor de Autoblog Garage met een nieuwkomer in vorm van een BMW 535i xDrive Touring. De nieuwkomer betekent in dit geval ook een vertrek.

Wouter vervoert zichzelf natuurlijk per Porsche 996 en regelmatig een Autoblog duurtester, maar stiekem was hij ook af en toe te vinden in de MINI Cooper S Cabriolet van zijn vriendin. Een auto die op een duimpje omhoog kon rekenen, want na het inleveren van de Cabrio na afloop van het eerste contract in 2020 volgde er een tweede. Begin dit jaar liep het tweede private lease contract af voor de MINI Cooper S Cabriolet en stonden Wouter en zijn gezin voor een keuze. Voor een derde keer private lease of misschien toch een auto aankopen?

De titel en de foto’s in het artikel geven al weg dat er voor een aankoop is gekozen. Er waren een paar eisen voor de opvolger van de Cooper S Cabriolet. Het moest ten eerste een stuk praktischer worden. Met een 996 of Cooper S Cabriolet is zelfs een weekend weg al niet te doen qua bagage met twee volwassenen en twee kinderen. Goed, een ruime kar dus. De tweede eis laat zich al raden. Het moet natuurlijk ook een beetje leuk zijn. Ook deze zomer zal een vliegvakantie niet zo vanzelfsprekend zijn en dus is het hebben van een prettige reisauto een pré. Die combinatie met een uitstekende bang for buck had in de situatie van Wouter een BMW 535i xDrive Touring tot gevolg. Het xDrive is overigens puur toeval. Bovendien kwam dat de afgelopen winter helemaal niet verkeerd uit!

Deze zwarte BMW 535i xDrive Touring werd te koop aangeboden via onze vriend Bart van BMWTouringkopen.nl. De station had de juiste opties en is, met het opvallende interieur, geen dertien in een dozijn uitvoering. Het gaat hier om een occasion uit 2011. Enkele prettige zaken op deze 5 Serie zijn een achteruitrijcamera, stoelverwarming en adaptieve cruisecontrol met Stop & Go-functie.

De aandrijflijn is natuurlijk de aantrekkingskracht van deze 5 Serie. Een 3.0-liter zes-in-lijn turbo benzinemotor met 306 pk en 400 Nm koppel. Mede dankzij xDrive haal je ook in vochtige omstandigheden die 0-100 km/u in 5,9 seconden. De topsnelheid ligt uiteraard naar goed Duits gebruik op 250 km/u.

In de Autoblog video vertelt Wouter meer over de BMW 535i xDrive. Daar stelt hij de Touring officieel aan je voor.

De overige Autoblog Garage auto’s op dit moment