Andere velgen op een Bugatti Chiron. Mag dat? - Autoblog.nl

Met andere velgen op een Bugatti Chiron ben je in elk geval uniek. Maar wil je dat wel?

Bugatti’s omgeven door een bepaalde mystiek. De auto’s zijn dusdanig veel sneller, luxer, complexer, sterker, aparter, exotischer en duurder dan al het andere spul.

De Bugatti Chiron (het onderwerp voor dit artikel) doet daar nog een schepje bovenop. Ja, er zijn supercars uit Zweden (Koenigsegg) en de Verenigde Staten (SSC) die wellicht nog sneller zijn. De Chiron weet het te koppelen met een bijzondere luxe ambiance.

Niets aan te verveteren

Kortom, elk onderdeeltje van een Bugatti Chiron is zo goed, zo luxe en zo duur mogelijk. Daar kun je de facto niets aan verbeteren. Het is immers het beste van het beste. Niet alleen vanwege het feit dat origineel beter is voor de restwaarde, maar simpelweg vanwege het feit dat elke verandering de auto minder goed maakt.

Velgen voor Bugatti Chiron

De Bugatti Chrion van Premier Edition valt in dat rijtje. Speciaal voor de Bugatti Chiron heeft Premier Edition namelijk een setje velgen in de aanbieding. Alsof je Zaanse mayonaise over perfecte coquilles drapeert. De Bugatti velgen komen in dit geval van 1221 Wheels.

De velgen van de hypercar zijn 11 inch breed aan de voorzijde, met een diameter van 20″. Achter zijn de velgen 21″ groot. De breedte? 14 inch. Extreme maten, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de standaard Chiron exact dezelfde maten heeft.

Lichter dan originele Bugatti Chiron velgen

Volgens Premier Edition zijn de velgen wel degelijk een verbetering voor de Bugatti Chiron. Ze zijn namelijk zo’n 20 procent lichter dan de standaard exemplaren. Net als de velgenmaten, zijn de bandenmaten identiek. Dus je kan de Michelin Pilot Sport Cup 2-banden zo overzetten.

Wat de prijs is van het setje velgen, wordt niet vermeld. Vrees dus het ergste wat dat betreft. Dan is het woord nu aan u, waarde lezer. Mag je andere velgen doen op een Bugatti Chiron, of is het heiligschennis? Laat het weten, in de comments.