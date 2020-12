Autofabrikanten sjoemelen met opgegeven bagageruimte - Autoblog.nl

Auto’s zijn lang niet zo ruim als fabrikanten ons willen doen geloven. De verschillen in bagageruimte kunnen enorm zijn.

Goh, wie had dat gedacht. Autofabrikanten blijken niet alleen te sjoemelen met opgegeven uitstootwaarden, maar ook met de cijfertjes als het gaat om de bagageruimte. Zo ruim als de fabrikant communiceert is het niet altijd. Dat concludeert de ADAC na een eigen onderzoek.

Volkswagen bagageruimte

Er is niet één specifieke boeman aan te wijzen in dit onderzoek. Meerdere merken maken zich onschuldig aan het foutief communiceren van het aantal liters bagageruimte, meent het onderzoek. Ironisch genoeg is het Volkswagen die het hardste ‘liegt’ over de beschikbare ruimte. De Sharan heeft een opgegeven ruimte van 955 liter. Volgens de ADAC komt dit niet eens in de buurt van de realiteit. Ze konden zelf 630 liter aan spullen kwijt in de kofferbak. Dat is 325 liter (!) minder dan opgegeven.

Dacia bagageruimte

Voor de test ging de ADAC in de auto’s schuimblokken plaatsen. Zo werd er zo goed mogelijk getest of de opgegeven liters inderdaad kloppen met de werkelijkheid. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat juist goedkope auto’s het eerlijkst zijn. Als voorbeeld hebben we de Dacia Duster. Volgens Dacia kun je er 413 liter aan zooi in kwijt, uit de test van de ADAC blijkt dit op 410 liter. Een minimale afwijking.

Volvo bagageruimte

Naast Volkswagen is ook Volvo fantasierijk. de XC90 heeft een laadvolume van 721 liter volgens opgave. Nee, zeggen ze bij ADAC. Ze komen uit op 475 liter. Dat is meer dan 240 liter aan gebakken lucht.