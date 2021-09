Hoeveel miljard is Volvo waard?

Die prangende vraag wordt binnenkort beantwoord, want Geely brengt Volvo naar de beurs. We hebben nu alvast een indicatie.

Volvo is een ijzersterk merk, waar weinig negatieve associaties aan kleven. Het is hooguit een tikkeltje saai, maar er zijn genoeg mensen die dat geen enkel bezwaar vinden. Volvo lijkt ook (mede met Polestar) redelijk goed voorgesorteerd te zijn voor een elektrische toekomst. Ook niet onbelangrijk bij het bepalen van de waarde van het merk.

Dat laatste is nu aan de orde, want moederbedrijf Geely wil het Zweedse merk (ja, Volvo is nog steeds Zweeds) op de beurs brengen. Dat is nog niet officieel, maar Reuters heeft het van drie bronnen vernomen. Dan moet het dus wel waar zijn.

Het interessante is dat er nu dus ook een waarde geplakt wordt op het merk Volvo. Er wordt gesproken over een waardering van 20 miljard dollar (omgerekend 17 miljard euro). Om een idee te geven: daarmee zou Volvo ongeveer op hetzelfde niveau zitten als Nissan en Suzuki.

20 miljard is overigens best veel als je het ten opzichte van de winst bekijkt. Volvo noteerde vorig namelijk slechts een winst van €768 miljoen.

Overigens is de Volvo Group al lang een beursgenoteerd bedrijf, maar daar maakt Volvo Cars al sinds 1999 geen onderdeel meer van uit. Goed om te weten, voordat je de verkeerde aandelen gaat kopen.

De beursgang van Volvo zou nog deze maand plaats moeten vinden op de beurs in Stockholm, aldus Reuters. Wat overigens een passende locatie is voor een beurs.

Bron: Reuters

Met dank aan Fons voor de tip!