De voordeligste tankstations van Nederland, editie 2020 - Autoblog.nl

Waar kun je tegenwoordig het voordeligst je bolide vullen met sap? Dit zijn de voordeligste tankstations van Nederland.

Het een is een lijstje waar je of je voordeel mee kunt doen, of je schouders voor moet ophalen. Want dat het voordeligste tankstations van Nederland te vinden is in Sneek heb je als inwoner van Maastricht vrij weinig aan. Gelukkig bestaat de top 10 uit pompstations die elders in het land te vinden zijn.

MultiTankcard doet jaarlijks onderzoek naar de voordeligste tankstations van Nederland. Daarbij kijkt de organisatie uitsluitend naar de goedkoopste benzineprijs. Om mee te dingen in deze lijst dient een tankstation minstens 500 transacties per jaar te hebben. Uiteindelijk is daar een overzicht uit voortgekomen. Gelukkig voor bezitters van klassiekers, snellere auto’s en/of scooters zijn ook de voordeligste pompen met E5 (Euro98) meegenomen.

Zoals gezegd staat de Friese plaats Sneek op één. De gemeente komt meerdere keren voor in het lijstje. Dat is niet zo vreemd. Als Piet voordelige brandstof schenkt, zal Henk in dezelfde plaats moeten volgen. En dat is goed nieuws voor de inwoners van Sneek en omgeving, want die plukken daar uiteindelijk de vruchten van.

Hieronder de lijstjes, met de locaties en de gemiddelde literprijs.

Top 3 goedkoopste benzinepompen E10

Joontjes Kreditank (Sneek, Friesland) – € 1,434 Fieten Olie (Blaricum, Noord-Holland) – € 1,435 Esso Express (Sneek, Friesland) – € 1,449

Top 3 goedkoopste benzinepompen E5

TinQ (Hoogeveen, Drenthe) – € 1,581 Total Velserbroek Inz (De Kamp, Noord-Holland) – € 1,614 Total Amsterdam Van Marwijk Kooij (Amsterdam, Noord-Holland) – € 1,627

Top 3 goedkoopste Dieselpompen