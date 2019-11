Autofilm Le Mans 66 nu al een financieel succes

De film is een hit!

Het is altijd afwachten of je met een minder beroemd onderwerp genoeg mensen naar de bioscoop krijgt. Wij autoliefhebbers zijn natuurlijk geïnteresseerd in een film als Le Mans 66, maar hoe zit dat met het algemene publiek? Het is immers geen Fast & Furious of een Marvel-film.

Wat dat betreft was het eerste openingsweekend spannend voor de makers van Le Mans 66. Ze kunnen opgelucht adem halen, want de film is een succes. In het openingsweekend was de film, die in de Verenigde Staten gedraaid wordt als Ford v Ferrari, goed voor een wereldwijde opbrengst van 52,4 miljoen dollar. Alleen al in de Verenigde Staten is er sprake van een box office van 31 miljoen dollar. Ter vergelijking: de actiefilm Charlie’s Angels was afgelopen weekend ook voor het eerst te zien en leverde slechts 8,6 miljoen dollar op in de VS.

Disney, eigenaar van productiehuis Fox, hebben er dan ook werk van gemaakt om Le Mans 66 onder de aandacht te brengen. Meer dan 97 miljoen dollar is er gestoken in marketing voor de film. In de VS waren bijna 80 procent van de kijkers ouder dan 25 jaar. Meer dan 55 procent zelfs ouder dan 35 jaar. 62 procent van de bezoekers waren mannen. (via Hollywoodreporter)

