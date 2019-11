‘Politie later ter plaatse door verlaging maximumsnelheid’

De politie gaat er langer over doen om ter plaatse te komen bij een situatie door de verlaging van de maximumsnelheid.

Politie op de snelweg nodig? Iets langer geduld alstublieft. Politievakbond ACP denkt langere aanrijtijden nodig te hebben door de beslissing van het kabinet om de maximumsnelheid overdag te verlagen van 130 km/u naar 100 km/u. Dat zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp tegenover BNR Nieuwsradio.

Het is niet zo dat de politie volgas langs het overige verkeer mag razen op weg naar een calamiteit. Ook agenten hebben zich aan regels te houden. Zo mag het snelheidsverschil niet hoger zijn dan 40 kilometer per uur. Dit betekent dat de politie op een 130-weg met maximaal 170 km/u het verkeer kan passeren. Straks is dat nog maar maximaal 140 km/u.

Door deze snelheidsverlaging denkt van de Kamp dat de politie er in de praktijk langer over gaat doen om ter plaatse te komen. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk op de snelweg. Vaak is de politie sneller ter plaatse bij zo’n incident dan een ambulance omdat politieauto’s met een hogere snelheid rijden.

De overige hulpdiensten geven aan geen hinder te ondervinden van de snelheidsverlaging. Ambulances rijden veel korte ritten, met name op provinciale wegen, aldus Ambulancezorg Nederland tegenover de radiozender. Brandweerauto’s rijden nog langzamer met een max van zo’n 80 km/u.

