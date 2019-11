GroenLinks: trajectcontrole op alle snelwegen in Nederland

Nooit meer te hard rijden zonder consequenties. Wat GroenLinks betreft mag dit de realiteit worden.

Op diverse snelwegen in Nederland is er een trajectcontrole van enkele kilometers. Langzaam maar zeker worden trajectcontroles uitgebreid en ook de N-wegen zijn inmiddels aan de beurt. Waar dit gaat eindigen? Wat GroenLinks betreft bouwen we Nederland vol met camera’s die de snelheid gaan meten.

Dat we nu op een aantal snelwegen in Nederland trajectcontrole hebben is niet voldoende, aldus Laura Bromet van GroenLinks in het tv-programma Buitenhof afgelopen weekend. Volgens haar partij zou er op op alle snelwegen in Nederland trajectcontrole actief moeten zijn.

Daarnaast noemt GroenLinks de maatregel om 130 km/u deels terug te draaien halfslachtig. Het is straks zo dat je nog wel op een aantal snelwegen tussen 19:00 en 06:00 uur 130 k/u kunt rijden. GroenLinks wil dat ook dit gaat verdwijnen en dat 100 km/u de maximumsnelheid zal zijn. In een eerdere reactie stelde de politie niet meer te gaan controleren als de snelheidsverlaging in gaat. De oppositiepartij is juist van mening dat er streng gecontroleerd moet worden.

Mocht trajectcontrole op alle snelwegen in Nederland de norm worden dan is cruise controle naast voedsel, drinken en Autoblog een nieuwe basisbehoefte..