Automobilist knalt op Ferrari F12berlinetta in Gelderland

Een prijzige aanrijding.

Gisteravond omstreeks 22:10 uur heeft er een aanrijding plaatsgevonden. Hierbij waren een niet zo spannende Opel Corsa en een wel spannende Ferrari F12berlinetta betrokken. De rode Italiaanse supercar stond met pech langs de Oude Rijksweg in Hedel, Gelderland. De Ferrari had een lekke band opgelopen en kon daardoor niet direct verder rijden.

Een onoplettende automobilist zag de Ferrari over het hoofd en boorde de neus van de Corsa in de kont van de F12berlinetta. Door de flinke klap schoot de Ferrari een stukje naar voren en botste de 740 pk sterke vierwieler tegen een lantaarnpaal, waardoor er ook nog eens schade aan de voorkant ontstond.

Bij de Corsa kwamen de airbags vrij. Er raakte uiteindelijk niemand gewond bij het ongeval. De achterkant van de Ferrari is flink ingedeukt en ook de Opel is zwaar beschadigd. De eigenaar van de F12berlinetta mag van geluk spreken dat hij (m/v) er zonder kleerscheuren van af is gekomen, want op het moment van de aanrijding was de persoon bezig met het oppompen van de band. De politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar het ongeval. Een blaastest wees uit dat de Opel-rijder in elk geval niet had gedronken.

Fotocredit: AS Media