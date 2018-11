Officieel: dit is de BMW M340i xDrive

Voorlopig het leukste pretmodel als het gaat om de nieuwe 3 Serie.

Een nieuwe M3 zit er nog niet in. We zullen het tot die tijd moeten stellen met deze M340i xDrive. Je leest het goed, de leukste 3 Serie komt enkel met vierwielaandrijving op de markt, zonder de mogelijkheid om de aandrijving op de voorwielen volledig uit te schakelen.

Het goede nieuws is dat er nog een lekkere geblazen zes-in-lijn onder de kap ligt. Het gaat hier om dezelfde drieliter motor als zijn voorganger, goed voor 374 pk en 500 Nm koppel. Dat is een stijging van 48 pk en 50 Nm in vergelijking met het vorige model. De nieuwe M340i xDrive sprint in 4,4 seconden naar de honderd. Dat is sneller dan een M3 E9X en een seconde sneller in vergelijking met de vorige M340i. De auto komt standaard met een 8-traps Steptronic automaat.

Ondanks het feit dat de auto xDrive heeft, laat BMW weten dat de auto in SPORT en SPORT+ een groot gedeelte van het vermogen naar achteren zal sturen. Of dit in de praktijk net zo lekker werkt als een echte achterwielaangedreven 3 Serie is afwachten. De M340i xDrive komt met een M Sport differentieel, M Sport remmen, M Sport ophanging en 18-inch M-wielen. Oh, en laten we de twee enorme stortkokers van uitlaatsierstukken niet vergeten.

De nieuwe BMW M340i xDrive beleeft zijn debuut op de Los Angeles Autoshow, eind november. De marktlancering is in juli 2019.