Nachtmerrie: BMW 435i van Autoblog-lezer gestolen

Ondanks de zwarte kleur moet het geluid van deze 435i xDrive opvallen.

Een bericht waar je handen van gaan jeuken. Afgelopen nacht omstreeks 04:00 is de BMW 435i xDrive van Autoblog-lezer @saltynutz gestolen. De auto, met kenteken HX-017-V, is in Leidschendam gejat, pal voor het huis van de vriendin van de lezer.

Het gaat hier om een zwarte 435i. De auto is te herkenen aan het M Performance uitlaatsysteem en het feit dat de badges ‘435i’ en ‘xDrive’ ontbreken op de achterkant van de auto. @saltynutz kocht de auto vorig jaar en was met recht trots op zijn bolide. Een moeilijker punt van herkenning is de M Performance logo in het dashboard. Op het moment van de diefstal zaten de winterbanden op de auto, inclusief de nieuwe naafkapjes van BMW waarbij het logo altijd recht blijft staan.

Mocht de auto niet terechtkomen dan zal het uitlopen op een verzekeringskwestie, maar dit neemt het verdriet niet weg dat een persoonlijk bezit van de lezer is ontnomen door tuig van de richel. De lezer hoopt dan ook dat zijn 435i op hoop van zege terug wordt gevonden. Check de BMW in de gallery en ogen en oren geopend!