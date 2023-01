Automotive hoogtepunten van de redactie (deel 2)

Automotive hoogtepunten van de redactie, dit is deel 2!

In het eerste deel van de automotive hoogtepunten kwamen redacteuren Ruben, Michel, Nicolas en hoofdredacteur Michael aan het woord. In dit tweede deel is het woord aan cameraman Arnold, redacteuren Onno en Loek.

Onno

Hét hoogtepunt op autogebied in 2022 was bij mij ook direct hét dieptepunt. Ik heb namelijk afscheid genomen van mijn Abarth 500. Wij hadden drie jaar geleden een autootje voor erbij nodig. Prima, maar ik wilde er wel eentje waar je plezier aan kan beleven. Nou, dan kom je al snel bij een Abarth. Voor een schappelijke prijs een hele leuke auto. Zeker omdat die van mij een Esseesse was, die ook nog eens wat gekieteld was. Meer dan 200 pk in een dergelijk bommetje is gewoon genieten. Zeker omdat hij was uitgevoerd met een stel Magneti Marelli uitlaten. Een geluid, niet normaal. Onze buren waren wat minder enthousiast.

Maar, afgelopen jaar heb ik veel thuis gewerkt. Dat zal voorlopig zo blijven en daarom heb ik de Abarth weggedaan. Ook onze andere auto is verkocht en we hebben er één voor teruggekregen: een Lynk & Co 01. Niet de mooiste auto, maar je krijgt echt veel waar voor je geld. Elke optie zit erop en rijden doet hij zeer comfortabel. Toch krijg ik de kriebels als ik een Abarth voorbij hoor gaan. Misschien toch ooit weer een…

Loek

Het hoogtepunt voor mij moet wel zijn mijn trip naar het Verenigd Koninkrijk in juni 2022. Sowieso per auto (en autotrein) reizen met de Renault Clio uit de Autoblog Garage was een ervaring, maar daar begroet worden met alle autovrienden die ik in jaren niet meer heb gezien, om te reizen van autocafé Caffeine & Machine tot de boerderijwinkel van Jeremy Clarkson en alles ertussenin.

De absolute hoogtepunten moeten wel de twee evenementen op het Goodwood Circuit zijn, tuningevenement Players Classic en natuurlijk Festival of Speed. Players voor het heerlijke sfeertje en de beste gemodificeerde auto’s van het VK en Festival of Speed omdat het een week lang de absolute walhalla voor autofanaten is. Van M3 Touring tot Hennessey Venom F5 en van klassieke F1-auto’s tot moderne Ford Transit Supervans: het was er allemaal.

Leuke anekdotes over Festival of Speed komen vooral van de parkeerplaats, waar nogal willekeurig tussen de Transits en Range Rovers ineens een LaFerrari stond. Ook zaten we ons te vergapen aan een echte 911 Carrera RS 2.7 toen de eigenaar langs kwam en nog even een telefoontje moest plegen: “of wij wel even zijn Carrera RS 2.7 wilden starten” (uiteraard ja). En voor het eerst een Ford RS200 ‘in het wild’ gespot, in een veld in het hoge gras alsof het een oude Fiesta is.

Dieptepunt is het tegenkomen van een nieuwe BMW i7 op de BAB9 tussen Ingolstadt en München, in two-tone kleurstelling en met M-pakket (ik slaap nog steeds niet lekker)

Arnold

Mijn automotive hoogtepunt. Daar vraag je me wat en dat wordt lastig kiezen! Dit jaar mogen genieten van zoveel mooie auto’s en zoveel momenten dat alleen 1 ding kiezen te kort doet. Vooral de verbinding en de verhalen die automotive kunnen brengen is prachtig! Iedereen heeft er een gevoel of ervaring mee wat het mooi maakt. Afgelopen zomer bijvoorbeeld samen met Wouter een dag wezen filmen voor de rijtest Porsche 718 GT4 RS. Wat vooral een hele leuke dag was doordat deze beuker gewoon een absolute winnaar is! Zeg maar: de auto die niet nodig bent maar absoluut wilt hebben! Het maakt ontzettend veel los als je onderweg bent. Verhalen en reacties krijgen allerlei invalshoeken en komen voort uit een energie wat de 9000rpm op dat moment losmaakt!

Een tijdje later nog mee mogen rijden in een McLaren 720S met Capristo om hiervan een soundclip te maken en te testen of deze Capristo deed wat ie moest doen, Puur emotie losmaken! Wauw! Een heel contrast met de atmosferische Porsche en toch zo gaaf! 720 pk op een kleine 1300 kg is bizar!

Zo moet ook deze ‘A3’ rijder gedacht hebben welke onlangs een RS3 heeft laten upgraden tot 820 pk. Welliswaar zwaarder dan de McLaren maar minstens zo indrukwekkend! Toevallig liep ik bij VVT binnen voor een bakje koffie met sterke verhalen toen dit monster zijn finale inspectie test kreeg voor de openbare weg. Voor ik het wist zat ik op de bijrijdersstoel met de laptop op schoot voor een ritje in deze attractie! Heftig! Gaaf!

Resumé: 2022 was het jaar waarin dit soort ervaringen weer mogelijk waren! Als ik 1 ding mag kiezen wat me als eerste te binnen schiet is het toch wel de verbinding die het maakt. Tijdens de mijn auto sessies ben ik verantwoordelijk voor shot’s in en om de auto. Hierbij komen altijd de mooiste verhalen los zowel voor als naast de camera en dit maakt het goud! Het gaat er niet om of het nou die 718 GT4 RS, 720S of RS3. Het is vooral die gezamenlijke passie en respect voor elkaar wat het mooi maakt!