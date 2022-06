Autopocalypse! Verkoop auto’s zakt compleet door de grond

De verkoop van auto’s zit ernstig in het slop.

Het wil nog steeds niet vlotten met de verkoop en aflevering van nieuwe auto’s. In belangrijk autoland Duitsland was mei opnieuw een dieptepunt. Ten opzichte van vorig jaar daalde de verkoop met tien procent. Dat terwijl de cijfers toen ook al niet florissant waren. Alleen in Coronajaar 2020 en in de klassieke oudheid waren de cijfers nog slechter. Mei markeerde bovendien de derde maand op rij dat er percentueel gezien een dubbelcijferige min ten opzichte van vorig jaar te noteren viel.

De neergang is bijna voor iedereen te voelen. Gemiddeld was de neergang minus 10,2 procent. Alleen Mercedes, Ford en Opel boekten apart genoeg plusjes. Smart, Mazda en DS echter gingen ruim veertig procent de min in. Qua voertuigtypes blijft de SUV koning groei met 7 procent in de plus. Het gaat alleen wel dik ten kosten van vrijwel alle andere voertuigtypes behalve topklasse sedans. Ook die boekten gek genoeg een (klein) plusje van 2,5 procent. De hogere middenklasse echter kraterde met minus ruim 30 procent.

Aangewezen schuldige is onder andere nog steeds het chiptekort. Maar inmiddels zijn sommigen zoals Musk toch ook bezorgd voor een bredere economische neergang. Tesla kondigde vanwege deze dreigende financiële uitdagingen afgelopen week aan flink te gaan snijden in de banen. Opvallend voor een merk dat de orderboeken altijd bomvol heeft zitten (tot op heden).

Nu we het toch hebben over Tesla: ingedeeld op ‘waar ze op rijden’, zijn elektrische auto’s niet verrassend het enige type auto’s dat nog verkoopplussen boekt. In mei was het +8,9 procent meerverkopen voor de BEV’s, naar een (Duits) marktaandeel van 14 procent. Alle andere typen auto’s (hybride’s, PHEV’s, benzineauto’s, diesels en aardgasstokers) boekten forse minnetjes. Op aardgas na zit diesel het meest in het verdomhoekje met een min van 18,4 procent. Waar gaat dit eindigen? Laat het weten, in de comments!