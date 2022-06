Top 5: dit zijn jouw grootste ergernissen achter het stuur

Hard onderzoek heeft weer iets uitgewezen: dit zijn jouw grootste ergernissen in het verkeer!

Lijstjes waren enige tijd geleden de absolute koning van het internet. Maar het is alweer een tijd geleden dat we je (los van enkele epische artikelen van @willeme) een lijstje hebben voorgeschoteld. Wat is echter een betere tijd dan deze in het jaar, nu het kwik weer stijgt en ergernissen oplopen, om jouw grootste irritaties in het verkeer aan te halen. Welnu, bij deze, want verzekeringstoko Allianz heeft een onderzoekje uitgevoerd.

Wat vooral duidelijk is aan onze grootste ergernissen, is dat we ons vooral ergeren aan andere mensen. Zelf doen wij immers nooit veel verkeerd. Maar al die mispunten in die andere auto’s, die zouden eigenlijk verboden moeten worden. Vooral als ze, in orde van grootte, deze dingen doen:

BMW rijders Bumperklevers (51%) Automobilisten die met hun smartphone bezig zijn (45%) Snelheidsduivels (30%) Automobilisten die afval uit het raam gooien (25%) Mensen die rechts inhalen (23%)

Snelle rekenaars zien dat dit niet optelt naar honderd procent. Dat komt omdat deze cijfers reflecteren welk percentage van de ondervraagden de desbetreffende handeling in hun top-3 zet. Beslis zelf of je je er een beetje in kan vinden.

Verschillen tussen leeftijdsgroepen en seksen

Eigenlijk niet echt inclusief om naar te kijken, maar Allianz heeft ook nog even onderzocht of er verschillen zitten tussen leeftijdsgroepen en de seksen (m/v/i) als het gaat om ergernissen in het verkeer. Het meest opvallend daarin is dat jongere mensen vaker files aangeven als ergernis. Ouderen vinden dat stilstaan een stukje beter te hebben. Vrouwen vinden daarnaast telefoongebruik in het verkeer (door anderen) vaker ergerlijk dan mannen. Een gevalletje ‘je ergert je het meest aan wat je zelf doet?’. We durven het niet te suggereren.

Afleidingen

Naast naar ergernissen heeft Allianz ook gevraagd naar de grootste afleidingen achter het stuur. Wederom wijzen we daarbij graag naar anderen. De grootste afleiders zijn immers andermaal andere weggebruikers. Pas op de vierde plaats komt iets wat bij onszelf ligt. Hoewel, je ligt natuurlijk ’s nachts wakker van al die wappies die gevaarlijke capriolen uithalen op de weg…

Andere weggebruikers (49%) Werk aan de weg (34%) Tegemoetkomend verkeer (24%) Slaperigheid (23%) Smartphone (22%)

In dit geval is er kennelijk geen onderscheid tussen man, vrouw of anderszijds. Wel is het zo dat jongeren vaker afgeleid zijn door muziek, terwijl ouderen daar andermaal vrijwel geen last van hebben. Die zitten gewoon naar radio 4 te luisteren in de file. En dat zouden meer mensen moeten doen. Vooral jullie allemaal.