Tesla remt zichzelf uit, moet verantwoording afleggen

Tesla moet verantwoording afleggen omdat je Tesla steeds vaker plotseling zomaar remt.

Tesla is wederom in heet water beland bij de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Naast de Securities and Exchange Commission (SEC), staat deze Amerikaanse overheidsinstantie met stip op één in Elon Musks lijstje van favoriete overheidsinstanties. Elons bedrijf Tesla en de NHTSA hebben namelijk al vaker met elkaar overhoop gelegen. Nu is het dus weer raak.

Het gaat -je verwacht het niet- andermaal over Autopilot en de mogelijke gevaren daarvan. Sinds de software-update van mei 2021, klagen namelijk meer Tesla-rijders over phantom breaking incidenten. In het Nederlands komt dat er op neer dat je Tesla op Autopilot remt zonder dat daar enige aanleiding voor is. Niet ideaal want degene die achter je rijdt ziet dat op een verder lege weg net zo min als jijzelf aankomen.

Kwaliteitspublicatie Electrek trok na berichten van haar achterban al eerder aan de bel. De Washington Post berichtte vervolgens in februari over het issue. Een logische verdachte is de overgang naar ‘vision only’ Autopilot in mei van vorig jaar. Sindsdien loopt het aantal genoemde incidenten namelijk op. Niet alleen nieuwe, maar ook oudere Model 3’s en Model Y’s hebben sindsdien vaker last van het issue.

Maar ja, de vermoedelijke oorzaak identificeren is stap 1. Er wat aan doen is stap 2. Nu is dit issue dan dus opgepakt door de NHTSA. Er zijn 758 meldingen bij hen binnengekomen. Voor 20 juni wil deze club antwoorden hebben van Tesla. De strekking: hoe zit het, wat is er veranderd aan de software/hardware en wat gaan jullie nu doen. Waarvan akte.