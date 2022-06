Zo duur tankte je nog nooit!

De benzineprijs is weer hoger dan voor de accijnsverlaging op 1 april (geen grap). Zo duur tanken was het zelfs op 31 maart niet.

In Nederland dan hè? In Noorwegen is het nog duurder, maar dat is ver weg. In Duitsland is de accijnsverlaging later ingegaan en wat groffer, dus daarom tanken we nu massaal over de grens. Al stijgt de prijs daar ook al weer hard tot boven de 2 euro grens.

Woon je niet binnen de rendabele grensstreek dan ben je weer goed aan de beurt. De landelijke adviesprijs voor een litertje peut tikt de 2,50 euro aan. Waar dat op 31 maart nog 2,46 euro was. Tel je daar de accijnsverlaging weer bij op dan kom je op een absoluut record van 2,67 euro per litertje Euro 95, of E10 zoals we dat van Europa moeten noemen. Dat is duur tanken!

Accijnsverlaging verdampt

De accijnsverlaging is dus verdampt. Om te zeggen dat we er niets aan hebben gehad gaat natuurlijk te ver, anders hadden we nóg meer moeten aftikken. Helaas lijkt het erop dat de stijging nog niet klaar is.

De vraag naar olie is namelijk enorm en Brussel heeft zojuist besloten in ieder geval voor een groot deel afscheid te nemen van Russische olie. Nog meer krapte op de markt dus. Ook de koers van de Euro staat onder druk waardoor we minder Dollars krijgen voor één Euro. En laat de olieprijs nou net worden berekend in Dollars.

Energietransitie

Daar bovenop zitten we ook nog midden in een energietransitie en dat betekent dat voor de verwerking van ruwe olie tot benzine en diesel ook minder capaciteit is. Want er is minder in de raffinage geïnvesteerd de laatste jaren en dat betekent minder capaciteit.

Iets beter nieuws voor de dieselrijder. Ook de dieselprijs stijgt, maar minder hard. Diesel doet volgens het landelijke gemiddelde vandaag 2,17 euro. Nog geen records hier. Het prijsverschil tussen diesel en benzine groeit ook weer.

OPEC+

De olieproducerende landen hebben ook vergaderd. De kartelleden hebben aangekondigd de productie te verhogen. Goed nieuws zou je zeggen. Helaas heeft het vooralsnog niet gezorgd voor een lagere olieprijs. Dat blijft dus duur tanken.

Gelukkig gaat in 2023 de reiskostenvergoeding omhoog naar 21 cent de kilometer en een jaar later naar 23 cent. Dat geeft de burger moed. Met de brandstofprijzen van voor 23 februari dan…

Foto @tychoo via Autoblog Spots