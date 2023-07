Autorijbewijs gehaald? Niet meer dan 95 pk in de eerste 3 jaar!

Verplicht in een langzaam gebakje rijden als je net je autorijbewijs hebt gehaald.

Maak je geen zorgen, in Nederland is dit nog niet aan de orde. Maar dit zou misschien geen onaardig idee zijn. Voorheen was het zo dat je in Italië in het eerste jaar van je autorijbewijs met maximaal 95 pk mocht rijden. Een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat jongeren meteen in een snelle bolide stappen. Beleidsmakers zijn nu bezig met een nieuwe variant op die oude regel.

De nieuwe wet brengt deze regel terug, maar dan met een restrictie tot drie jaar. Als je op je 18de het autorijbewijs hebt gehaald kun je dus pas op je 20ste met iets deftigs gaan rijden. Een vrij strenge maatregel. De regel is voor een ieder die net een rijbewijs heeft gehaald. Ben je 34 moet je dus wachten tot je 36ste om met meer vermogen dan 95 pk te mogen rijden.

Ondergetekende begon met een 110 pk Citroën, maar op mijn 19de maakte ik de upgrade naar een 258 pk BMW 330i die ik altijd netjes heb gehouden. Een restrictie tot 95 pk voor drie jaar klinkt behoorlijk streng.

De wet moet nog langs het Italiaanse parlement, maar de kans is groot dat deze er gaat komen. Voor aspirant automobilisten in Nederland die dromen van bijvoorbeeld een Golf GTI als eerste auto zou zo’n wet bij ons niet goed vallen. Het is niet ongebruikelijk dat lidstaten afkijken bij elkaar als het gaat om regelgeving. Er is echter geen enkele indicatie dat de Nederlandse regering naar een dergelijk systeem kijkt.

Hoe het dan zit met Italiaanse automobilisten die net hun rijbewijs hebben gehaald is nog niet duidelijk. Daar spreekt het wetsvoorstel niet over. Met 95 pk valt er nog steeds een hoop te kiezen hoor. Een Toyota Aygo bijvoorbeeld. Of een Volkswagen Polo. Of een vette Daihatsu? Niets om je voor te schamen, Italiaanse vrinden. En na drie jaar kan het gaspedaal eindelijk gevloerd worden met de nodige dosis rijervaring. Hoop je dan. (via Quattroruote)