Elektrische Dodge Charger is goed voor 670 pk

Is de elektrische Dodge Charger een echt alternatief op de oude met de V8?

Een elektrische musclecar. Klinkt toch een beetje alsof je stukjes banaan door de spinazie gaat mengen: het klinkt vies en dat is het waarschijnlijk ook. Maar een Amerikaans heethoofd als de Dodge Charger ontkomt er niet aan. Dat laat Dodge zien met de elektrische Charger Daytona SRT Concept.

Het model is al eerder voorgesteld, maar voor de Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show in Las Vegas zijn nu de eerste specificaties bekendgemaakt. De Dodge Charger Daytona SRT Concept staat op een 400-volt structuur en kent meerdere varianten. Het Amerikaanse automerk omschrijft dit als een trappetje. Dat ziet er dan als volgt uit.

340 kW – 455 pk, eStage 1 495 pk of eStage 2 met 535 pk

440 kW – 590 pk, eStage 1 630 pk of eStage 2 met 670 pk

Dat klinkt al lekker, maar we weten dat de V8-motoren in de Dodge Charger belachelijk veel vermogen kunnen leveren. Het Amerikaanse merk zal meer moeten doen om de liefhebber van musclecars te overtuigen. Er is dan ook een 800-volt SRT Banshee aandrijflijn in de maak, wat garant moet staan voor nog meer vermogen.

Maar goed. Nog steeds hebben we het over een concept en is er nog geen concrete productieauto. Bovendien is het onduidelijk wanneer de elektrische Dodge Charger wel klaar is. Geduld is een schone zaak. Tot die tijd is het rubber verbranden met V8-gebrul. Ook niet verkeerd.