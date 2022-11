Man rijdt bijna 200.000 km met Taycan in 2 jaar

Kilometers maken met de Porsche Taycan alsof het een dieseltje is. Kan gewoon!

Het is alweer drie jaar geleden dat Porsche begon met het produceren van de Taycan. De eerste volledig elektrische auto van het merk uit Zuffenhausen. Inmiddels is het 100.000ste exemplaar geproduceerd. Een mijlpaal waar het sportautomerk graag bij stil wil staan.

Dat doet Porsche met indrukwekkende verhalen van eigenaren. Zo is de Fransman Jean-Hubert Revolon niet vies van kilometers maken. Simpel denk je dan: koop een lekkere diesel! Maar nee, Jean-Hubert durfde het aan een elektrische auto te kopen. Hij koos in de zomer van 2020 voor de Porsche Taycan 4S met een actieradius van meer dan 400 kilometer.

In een tijdbestek van twee jaar heeft hij maar liefst 188.000 kilometer gereden met de Porsche. De transportondernemer woont in de omgeving van Lyon en moet soms wel 1.200 kilometer op een dag afleggen.

Elektrische auto’s staan bekend om het feit dat ze weinig onderhoud nodig hebben. Daar is de Porsche Taycan van Jean-Hubert geen uitzondering op. In die twee jaar en 188.000 kilometer hoefde alleen een ophangingssensor te worden vervangen.

De 100.000ste Porsche Tacyan is slechts het begin van een elektrisch offensief voor de autofabrikant. Het volgende model dat volledig geëlektrificeerd gaat worden is de Macan. Deze nieuwe EV zou eigenlijk volgend jaar al verschijnen, maar is door software problemen uitgesteld naar 2024.