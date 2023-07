Nieuwe Kia Picanto lijkt wel een mini Niro

Een volwassen neus is op de nieuwe Kia Picanto geplakt.

Wat als je het nieuwe familiegezicht op de kleinste Kia plakt? Nou, dan krijg je dit. Kia heeft de Picanto in het nieuw gestoken en daardoor is de compacte hatchback weer helemaal bij de tijd. De grille doet sterk denken aan de Sportage en de Niro, twee andere modellen van het Zuid-Koreaanse merk die ook niet zo heel lang geleden vernieuwd zijn.

Er zijn twee smaakjes om uit te kiezen. De instapper en de GT-Line. In de basis blijft het natuurlijk een schattige hatchback. Dat zie je bijvoorbeeld aan de standaard velgmaat. Tegenwoordig kijk je niet meer gek op bij 22 inch wielen op nieuwe auto’s. De nieuwe Kia Picanto rolt standaard echter op 14 inch en je kunt upgraden naar maximaal 16 inch.

Benzinemotor

De Picanto komt met een 1.0 liter benzinemotor, standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Je kunt ook een automaat krijgen, maar dat is zo’n gerobotiseerd ding. Niet heel comfortabel dus. Over het vermogen en prestaties laat Kia nog niets los in het Nederlandse persbericht.

Interieur

In het interieur tref je een 8 inch touchscreen met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Dit is is tevens standaard op de nieuwe Kia Picanto. De bestuurder kijkt naar een 4,2 inch display.

2024

De nieuwe Kia Picanto verschijnt in 2024. Wat de opgefriste A-segmenter moet gaan kosten is nog niet bekend. De Zuid-Koreanen vissen in elk geval in een dunne vijver. Steeds meer A-segmenters verdwijnen. Daarmee valt het Kia te prijzen dat ze nog een auto leveren voor de gewone man. Meer informatie over de Picanto zal bekend worden richting de marktlancering volgend jaar.